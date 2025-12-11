  • News24
Noli, il 29 dicembre in piazza Chiappella la cerimonia del Confuoco

Durante la manifestazione si terrà la premiazione del Volontario dell'Anno 2025

Noli. Lunedì 29 dicembre alle 16 in piazza Chiappella a Noli si terrà la consueta cerimonia del Confuoco, a cura del Centro Storico Culturale Civitas Nauli, con il patrocinio ed il contributo della città di Noli e la partecipazione speciale della compagnia “Stamburando” di Albenga e della compagnia “Iannà Tampè” sbandieratori del fuoco.

Il Confuoco è un’antica cerimonia ligure che celebra l’anno nuovo con un rito propiziatorio legato al fuoco. La tradizione prevede l’accensione di un tronco d’alloro per augurare prosperità per l’anno a venire, con l’auspicio di una fumata bianca e dritta, simbolo di fortuna.

Alla cerimonia parteciperanno anche le “Nauli Parvi Flores” insieme ai gruppi ospiti dei tamburi e dei giocolieri del fuoco.

Durante la manifestazione si terrà la premiazione del Volontario dell’Anno 2025.

 

 

