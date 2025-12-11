Noli, il 29 dicembre in piazza Chiappella la cerimonia del Confuoco

Noli. Lunedì 29 dicembre alle 16 in piazza Chiappella a Noli si terrà la consueta cerimonia del Confuoco, a cura del Centro Storico Culturale Civitas Nauli, con il patrocinio ed il contributo della città di Noli e la partecipazione speciale della compagnia “Stamburando” di Albenga e della compagnia “Iannà Tampè” sbandieratori del fuoco.
Il Confuoco è un’antica cerimonia ligure che celebra l’anno nuovo con un rito propiziatorio legato al fuoco. La tradizione prevede l’accensione di un tronco d’alloro per augurare prosperità per l’anno a venire, con l’auspicio di una fumata bianca e dritta, simbolo di fortuna.
Alla cerimonia parteciperanno anche le “Nauli Parvi Flores” insieme ai gruppi ospiti dei tamburi e dei giocolieri del fuoco.
Durante la manifestazione si terrà la premiazione del Volontario dell’Anno 2025.