No ai botti di Capodanno, l’associazione Nova Kronos del ponente ligure: “Solo spettacoli luminosi o tridimensionali”

Liguria. Capodanno alle porte e si rinnovano gli appelli delle associazioni animaliste e non per limitari l’uso dei botti e dei petardi. Molti Comuni emanano le consuete ordinanze anti-botti, ma che difficilmente vengono rispettate, soprattutto in piccole località dove è più difficile effettuare i controlli.

Così l’associazione Nova Kronos: “Purtroppo il problema non si risolve con i divieti se poi non vengono fatti rispettare, come accade troppo spesso per tutte le ordinanze anti-botti. L’unica risoluzione effettiva sarebbe quella di vietare la vendita e uso di congegni esplosivi, si legati alla tradizione, ma vistosamente ormai anacronistica. In alternativa la sensibilizzazione rimane un metodo alternativo per promuovere l’abbandono di tale attività ludica” afferma Alberto Briatore, presidente di Nova Kronos del ponente ligure.

“Sarebbe importante che i Comuni organizzassero spettacoli pirotecnici solamente luminosi o tridimensionali, senza la necessità di usare congegni esplodenti, in questo modo si salvaguarderebbe lo spettacolo dei fuochi, evitando nel contempo che il frastuono spaventasse gli animali, sia domestici che selvatici”.

Ecco alcuni consigli dei volontari di Nova Kronos su come proteggere dai botti di Capodanno gli animali e non solo loro:

– Custodire tutti gli animali in modo da prevenire fughe indesiderate;

– Predisporre un nascondiglio per gli animali di casa, in modo che possano avere un luogo dove sentirsi protetti;

– Portare sempre i cani in passeggiata al guinzaglio e tenerli legati anche in area cani onde evitare fughe; ricordate che l’esplosione dei botti non avviene soltanto nella notte a cavallo tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, ma anche nei giorni immediatamente precedenti e in quelli successivi al capodanno, fattore da tenere sempre presente;

– Tenere nella notte di Capodanno le tapparelle abbassate e le persiane chiuse per attutire il rumore;

– Non lasciare animali timorosi da soli o, peggio, chiusi in luoghi angusti come le auto;

– In caso di fuga di animali spaventati fare sempre segnalazione alla polizia locale o alle associazioni animaliste presenti sul territorio;

– Se vedete un cane o un altro animale smarrito in questi giorni cercate di avvicinarvi, di tranquillizzarlo e di metterlo in sicurezza e avvisate il 112;

– Cercate di convincere le persone che conoscete dell’inutilità di usare i “botti” e del pericolo che costituiscono per gli animali, divulgare le informazioni è utile per cercare di far comprendere la gravità di un comportamento irresponsabile.

“Concludiamo con un appello di civiltà, contro l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici con l”obiettivo di promuovere l’abbandono di questa cattiva abitudine di fine anno, molto dannosa per l’ambiente, pericolosa oltre che fastidiosa per le persone e per i nostri amici a quattro zampe”.