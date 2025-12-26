  • News24
Atmosfera natalizia

Nevicata natalizia in alta Valbormida, un bianco risveglio con oltre venti centimetri di coltre fotogallery

Nelle zone più basse della vallata solo qualche fiocco coreografico

nevicata 26 dicembre

Valbormida. Atmosfera natalizia in piena regola come non si vedeva da tempo: in alta Valbormida, ad esempio a Bardineto e a Calizzano, come era previsto, la notte tra Natale e Santo Stefano ha portato cumuli di neve che hanno superato i venti centimetri di manto bianco, mentre nelle zone più basse della vallata si è visto soltanto qualche fiocco coreografico.

Il risveglio di questa mattina è magico per molti abitanti dell’entroterra, anche se la nevicata ha arrecato qualche danno. In alcune aree, infatti, come ad esempio sulle alture di Dego, la dama bianca era particolarmente bagnata e pesante, causando la rottura di numerosi rami che si sono abbattuti sulle strade. Nella giornata odierna, pertanto, non mancherà il lavoro per gli addetti alla viabilità al fine di sgomberare i tratti interessati dalla caduta di alberi e ramaglie.

Il tempo è in miglioramento, le lunga fase perturbata che dura da alcuni giorni dal pomeriggio dovrebbe lasciar spazio al cielo sereno e tornerà a splendere il sole con temperature minime in calo e massime in rialzo.

 

Nevicata del 26 dicembre in alta Valbormida
