Valbormida. Atmosfera natalizia in piena regola come non si vedeva da tempo: in alta Valbormida, ad esempio a Bardineto e a Calizzano, come era previsto, la notte tra Natale e Santo Stefano ha portato cumuli di neve che hanno superato i venti centimetri di manto bianco, mentre nelle zone più basse della vallata si è visto soltanto qualche fiocco coreografico.

Il risveglio di questa mattina è magico per molti abitanti dell’entroterra, anche se la nevicata ha arrecato qualche danno. In alcune aree, infatti, come ad esempio sulle alture di Dego, la dama bianca era particolarmente bagnata e pesante, causando la rottura di numerosi rami che si sono abbattuti sulle strade. Nella giornata odierna, pertanto, non mancherà il lavoro per gli addetti alla viabilità al fine di sgomberare i tratti interessati dalla caduta di alberi e ramaglie.

Il tempo è in miglioramento, le lunga fase perturbata che dura da alcuni giorni dal pomeriggio dovrebbe lasciar spazio al cielo sereno e tornerà a splendere il sole con temperature minime in calo e massime in rialzo.