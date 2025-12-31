Nella stazione di Borgio Verezzi nasce il nuovo punto “Lascia un libro, prendi un libro”

Borgio Verezzi. Il Comune di Borgio Verezzi ha inaugurato presso la stazione ferroviaria un nuovo spazio di condivisione culturale: “Lascia un libro, prendi un libro”, un punto di scambio gratuito che invita cittadini, viaggiatori e famiglie a far circolare storie, idee e immaginazione.

“Il progetto nasce da un’idea della Polizia Locale, che ha i propri uffici all’interno della stazione ferroviaria, ha preso forma grazie alla collaborazione dell’area tecnica, alle mani sapienti di Marino Platano che ha creato la struttura, alla biblioteca comunale che ha fornito i libri – spiegano dal Comune – Un ringraziamento alla dirigente scolastica Manno che ha permesso il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria di Borgio Verezzi che hanno arricchito l’area con un fondale natalizio trasformando l’area in un piccolo palcoscenico di colori, parole e comunità mentre gli alunni della secondaria stanno già lavorando ad un nuovo allestimento”.

Con una struttura funzionale e accogliente, il punto “Lascia un libro, prendi un libro” rende la cultura “accessibile e vicina al quotidiano: chi passa, chi parte, chi arriva può lasciare un libro già letto e prenderne uno nuovo allungando il viaggio della lettura facendo diventare la stazione un crocevia di storie e di incontri”.

Per informazioni e donazioni si può contattare la Polizia Locale di Borgio Verezzi al numero 019/610510.