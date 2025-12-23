Nel 2025 dalla Provincia oltre 10 milioni di euro per le strade. Entro marzo conclusi i lavori della superstrada Savona-Vado

Savona. Oltre 10 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e 16 milioni di euro per la riqualificazione degli edifici scolastici. Sono queste le principali voci di spesa del bilancio di quest’anno della Provincia di Savona.

I numeri sono stati presentati dal presidente Pierangelo Olivieri a margine della seduta del consiglio provinciale. “Siamo intervenuti su 20 provinciali – evidenzia Olivieri – Su 750 km di strade abbiamo ancora molte cose da fare, ma abbiamo raggiunto un risultato importante“.

Per quanto riguarda la viabilità, nel dettaglio, 1,5 milioni di euro sono stati destinati a guard rail e frane di piccola entità, 4,6 milioni a interventi in somma urgenza (ad aprile ad Alassio e Finale, a luglio a Rialto e Magliolo e infine a settembre a Dego), oltre 4,3 milioni alle bitumature.

Rimangono ancora da realizzare i lavori relativi al ponte del Santuario e di Dego oltre l’adeguamento della Sp29. Oltre 11 milioni e 800 mila euro per la messa in sicurezza ponti, viadotti e barriere.

Per quanto riguarda la strada di scorrimento veloce di Vado i lavori dovrebbero finire tra pochi mesi: “L’approvazione della variante con Autorità Portuale ha consentito di accelerare. L’obiettivo è ultimare a marzo. Nel frattempo si è sbloccato il procedimento autorizzativo relativo al casello di Bossarino. Il cantiere dovrebbe aprire tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027”.

“Per le scuole – aggiunge Olivieri – i cantieri sono stati quasi tutti completati, quelli di Itis e Calasanzio che sono più grandi sono ancora in essere”.

Per la rete sentieristica la Provincia ha ottenuto un finanziamento da 800mila euro dal ministero del Turismo per l’anello del Melogno (da Loano a Finale passando per i borghi dell’entroterra).

Il valore delle gare gestite dalla Provincia come stazione unica appaltante è stato di 140 milioni.