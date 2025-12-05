“Natale per tutti”, raccolta di doni per anziani soli e senza dimora a Savona

Savona. Come da tradizione, anche quest’ano la Comunità di Sant’Egidio sta organizzando il “Pranzo di Natale”, la grande festa solidale che si tiene ogni anno il 25 dicembre e in cui la Comunità accoglie anziani soli, persone senza fissa dimora, migranti e famiglie in difficoltà, servendo un pasto condiviso per unire chi aiuta e chi è aiutato in un’unica tavola, combattendo la solitudine del Natale. I volontari preparano e servono il pranzo, offrendo un dono personalizzato a ciascun invitato.

Per l’occasione Sant’Egidio lancia l’iniziativa “Natale per tutti”, una raccolta di regali (solo nuovi) che si terrà nei pomeriggi del 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre dalle ore 16 alle 18 presso la Chiesa San Raffaele al Porto. I doni che si possono portare alla raccolta sono sciarpe, guanti, cappelli, calze, biancheria intima, k-way, zainetti, shampoo, bagnoschiuma in confezioni piccole, torce, dolci morbidi, cioccolata e alimenti a lunga conservazione.

Per chi vuole contribuire al pranzo il giorno di Natale ci sarà un incontro domenica 14 dicembre alle 18. Per le donazioni si può effettuare un bonifico al Banco BPM all’IBAN It53l0503410100000000001306, intestato a Comunità di Sant’Egidio Piemonte odv e con la causale “Natale Savona”.