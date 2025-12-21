Natale all’insegna del maltempo nel savonese: lunedì attese precipitazioni su tutta la regione, prime schiarite non prima di Santo Stefano

Liguria. Questa domenica segna la prosecuzione di un fine settimana all’insegna del maltempo sulla Liguria. Dopo giornate caratterizzate da cieli coperti, poche schiarite e deboli piogge, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore.

Come riportato dal sito di ARPAL, l’ingresso di una perturbazione atlantica nel Mediterraneo porterà da lunedì condizioni di maltempo più diffuso, con precipitazioni estese su tutta la regione. Il quadro instabile dovrebbe continuare anche martedì, mentre solo nella parte finale della settimana si intravede un possibile miglioramento, con le prime schiarite attese non prima di Santo Stefano.

Come riportato dal bollettino meteo quotidiano, anche il Centro Meteo LIMET conferma uno scenario dominato da nuvolosità compatta. Durante la giornata di oggi e nelle prossime ore sono previste piogge deboli e intermittenti sul savonese centro-occidentale e nelle zone interne, con fenomeni più diffusi sull’Imperiese a partire dalla serata.

Sulle Alpi Liguri sono attese nevicate di debole o moderata intensità, inizialmente oltre i 1200-1300 metri, con una quota neve in calo fino a circa 1000 metri in serata.