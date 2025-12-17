Natale alle porte, gli auguri del dirigente scolastico del Nuovo Polo Scolastico di Finale Daniele Scarampi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di auguri agli studenti da parte del dirigente scolastico del Nuovo Polo Scolastico di Finale Daniele Scarampi.

“La via d’uscita migliore è sempre attraverso”, ammoniva Robert Frost. Forse perché affrontare le difficoltà è sovente l’unico modo per rafforzarsi e, magari, per migliorare. La via più breve, del resto, non è sempre e necessariamente la via migliore.

Lo ha ben argomentato la psicoterapeuta Nicoletta Cinotti: non esiste solo la via breve, quella delle soluzioni veloci, ma è percorribile anche la strada della riflessione, della lotta e del coraggio. Una strada che ci sembra lunga e tortuosa, nella quale si procede a balzi perché è l’intuizione – e non lo sforzo – che ci motiva a procedere.

D’altronde tra spostarsi e viaggiare c’è una differenza sostanziale: per spostarci di solito scegliamo la via più veloce, ma quando si viaggia ogni momento va vissuto perché fa parte del percorso. Non siamo solo attrezzati per fuggire, lo siamo anche per affrontare.

Così, sempre per prendere a prestito le parole di Cinotti, tutte le volte che offriamo agli altri soluzioni tempestive domandiamoci se davvero stiamo offrendo un dono. Forse l’unica cosa che desideravano – e anche la più preziosa – è essere ascoltati. Da qualcuno che non si mette davanti o sopra, bensì accanto.

Sedersi accanto è la migliore soluzione. A volte l’unica. Questo è il mio miglior augurio per le festività imminenti.