Natale a Savona, il Comune lancia il progetto “Presepi in città”

Savona. In occasione delle Festività Natalizie di quest’anno il Comune di Savona ha voluto coinvolgere tutte le Associazioni e le realtà culturali, non solo del territorio comunale, nel progetto “Presepi in città”: un programma all’insegna della tradizione presepiale savonese aperto a novità e ad interpretazioni nuove ed originali.

Ciascuna Associazione aderente ha portato la propria idea di presepe e ciascun allestimento ha una storia diversa da raccontare; anche i materiali utilizzati sono di diverse tipologie e permettono una panoramica variegata del repertorio artigianale savonese e non solo.

“Il Presepe è il racconto più semplice del Natale – dice l’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro – così come lo aveva immaginato San Francesco d’Assisi a Greccio e così come ancora oggi i vari territori in Italia lo interpretano attraverso mille fome d’arte legate all’artigianato locale. L’idea parte proprio dal valorizzare tutte quelle espressioni artistico/devozionali presenti in Città, un vero e proprio viaggio, fra tecniche espressive, racconti di fede e belle storie di comunità, per augurare ai grandi e ai più piccini, unitamente alle animazioni con canti ed installazioni luminose, un Buon Natale a Savona”.

La storia dei presepi compresi nell’iniziativa, la durata delle esposizioni e gli orari di visita sono sul sito Visit Savona.

Oltre a “Presepi in città” sarà possibile vivere l’atmosfera natalizia a Savona attraverso l’animazione proposta nel centro città e nei quartieri.

Inoltre 4 diverse realtà proporranno concerti e canti della tradizione del Natale: Accademia Teresiana, 20 dicembre ore 18 in piazza Sisto, “Holy Earth Gospel Choir”, un’esibizione del coro teresiano con esecuzione di brani della tradizione natalizia appartenente alla cultura nordamericana ed estratti dal repertorio dei canti Spirituals e Gospel; Associazione ArtINcanto, 21 dicembre ore 15,30 una iniziativa itinerante di canti natalizi “Christmas Carols” eseguiti dal coro; Raindogs House A.P.S. 26 dicembre ore 21, concerto dal titolo “Tony Washington Gospel Singers” presso la chiesa del Santuario: un’esibizione di un gruppo gospel statunitense che interpreterà brani della tradizione natalizia; Coro Polifonico Città di Albisola (Comami), 27 dicembre ore 16,30, con un repertorio di canti natalizi da eseguire all’interno dell’atrio del Palazzo Comunale di Savona.