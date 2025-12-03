Natale a Mioglia: il 20 dicembre Fiaccolata per la Pace con la Fiamma di Betlemme, il 14 dicembre il concerto “Winter Songs”

Mioglia. Il Comune di Mioglia inaugura ufficialmente il percorso verso il Natale 2025 presentando i primi appuntamenti del calendario, frutto della rinnovata collaborazione tra le associazioni locali e del coordinamento della Consulta Miogliese delle Associazioni. Un lavoro condiviso che, nelle prossime settimane, darà vita a un programma articolato e ricco di momenti dedicati alla comunità, alla cultura ed alla tradizione.

Il primo evento in ordine temporale sarà domenica 14 dicembre, quando la comunità si ritroverà presso l’ex oratorio della Chiesa di Sant’Andrea per una merenda dolce e un brindisi di auguri in vista delle festività. Un momento semplice e conviviale, pensato per aprire insieme il periodo natalizio. A seguire, alle 18:00, nella Chiesa Parrocchiale, si terrà il concerto Winter Songs, con offerta libera a favore dei restauri della chiesa stessa. Il trio composto da Fabio Tessiore (sax), Silvia Remaggi (voce) e Martino Corso (pianoforte) proporrà una selezione di brani natalizi e atmosfere jazz, in un concerto nato all’Accademia Musicale del Finale di Varigotti e particolarmente legato a Mioglia grazie ai rapporti personali e artistici di due dei suoi interpreti.

Questo primo appuntamento accompagnerà la comunità verso l’evento più significativo e identitario del Natale miogliese 2025: la Fiaccolata per la Pace, in programma sabato 20 dicembre. Una manifestazione di grande valore simbolico e comunitario, un’iniziativa di ampio respiro realizzata grazie alla collaborazione tra Pro Loco Mioglia, Gruppo di Cammino “Maurizio Mondavio” e Comitato Sant’Andrea. L’organizzazione di questa prima “Fiaccolata della Pace” a Mioglia è stata un’idea ambiziosa delle associazioni riunite nella Consulta, in particolare il Comitato S. Andrea, il Gruppo di cammino Maurizio Mondavio e la Pro Loco Mioglia.

Alle 15:30, la Fiamma della Pace di Betlemme arriverà a Mioglia e sarà accolta nella Chiesa Parrocchiale, dove verrà deposta ai piedi del Presepe. Accesa ogni anno nella grotta della Natività a Betlemme e diffusa in Europa attraverso il movimento scout, la Fiamma rappresenta la “Luce della Pace da Betlemme”, un forte richiamo alla speranza e alla fraternità tra i popoli, un tema quanto mai attuale e significativo, proveniente da una terra ancora oggi tormentata dalla disperazione e dalla discordia. L’importanza dell’evento è sottolineata dal fatto che una delegazione del nostro piccolo paese si recherà alla fermata di Finale Ligure del “Treno della Pace”, partito da Trieste per attraversare mezza Italia fino a Ventimiglia, per accogliere personalmente la Fiamma.

Dopo la Santa Messa delle 16:00, alle 16:45 prenderà avvio la Fiaccolata per la Pace, un percorso di circa 5 km che attraverserà borghi e frazioni del territorio. Il cammino sarà illuminato da decine di presepi preparati dai cittadini di Mioglia e collocati davanti alle abitazioni, alle cappelle e nelle borgate. L’intera comunità – cittadini, volontari residenti e non – sta lavorando per costruire i presepi, addobbare le facciate delle case, della nostra Chiesa, delle chiesette e cappelle del borgo, e per illuminare la piazza e le strade e allestire gli alberi di Natale, con l’obiettivo di rendere questa prima Fiaccolata per la pace, un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che vi parteciperanno. Il percorso sarà arricchito da alcune soste nei punti più caratteristici, tra cui un’area dove verrà allestito un Presepe Vivente, realizzato con la partecipazione di volontari e famiglie.

La serata si concluderà presso il Capannone delle Feste di via San Giovanni Bosco, con una cena sociale organizzata dalla Pro Loco a prenotazione obbligatoria.

Il tema della pace attraverserà l’intero Natale miogliese, richiamando un messaggio universale che trae origine dalla tradizione cristiana e che assume un significato ancora più profondo nel contesto internazionale attuale. La scelta di porre la pace al centro delle celebrazioni rappresenta un impegno morale e una direzione culturale che Mioglia desidera percorrere con determinazione, nella speranza che questo percorso possa, in futuro, identificare il paese come un vero e proprio “Paese della Pace”. Una grande riconoscenza va a chi ha pensato e sta realizzando questo progetto, e a tutti coloro che, con il loro lavoro, contribuiscono alla sua realizzazione.