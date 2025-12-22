Natale a Laigueglia: eventi per bambini, cultura e cioccolata calda in piazza dopo la messa di mezzanotte

Laigueglia. Laigueglia si tuffa nel periodo clou delle feste con il suo “Natale d’Incanto” ed il suo ricco calendario di eventi organizzati dall’amministrazione comunale e dalle realtà cittadine per allietare le vacanze.

La città si presenta addobbata a festa, con un grande albero di Natale luminoso vicino al bastione, una struttura luminosa ad arco con un simpaticissimo pupazzo di neve alla base del molo centrale vicino al grande presepe in legno illuminato con statue a grandezza naturale, e sulla passeggiata, nel budello e nelle piazzette del centro storico tantissime luminarie artistiche e i caratteristici gozzi liguri da pesca addobbati ed illuminati; come da tradizione, sarà presente in Piazza San Matteo, davanti al Centro Civico Semur, la poltrona e la cassetta delle lettere di Babbo Natale, dove i bambini potranno scrivere e spedire le loro letterine ed imbucarle personalmente, e dove sarà presente la sagoma dell’elfo per scattare divertenti e goliardiche fotografie.

Il 23 dicembre alle 15.30 in Piazza San Matteo, presso il centro ricreativo comunale, ci sarà il primo appuntamento delle vacanze dedicato ai più piccoli, con la “il giro dell’oca Natalina alla ricerca di Babbo Natale”, versione natalizia del gioco dell’oca animata ed allietata dai piccoli aiutanti del signore vestito di rosso, che poteranno gioia e divertimento, distribuendo caramelle e cioccolata a tutti i bambini ed ai diversamente bambini presenti ad un evento giocoso tipico delle feste e che unisce le famiglie.

Altri appuntamenti previsti nei primi giorni delle vacanze dedicati ai più piccoli saranno il 27 dicembre alle 15 con la tombolata alle Opere Parrocchiali e alle 16 al Centro Civico Semur con la proiezione di un cartone animato per tutta la famiglia.

Sempre il 23 dicembre alle 15 ci sarà la Santa Messa alla Casa di Riposo, seguita dagli auguri ai nostri nonni, mentre a Mezzanotte del 24 dicembre ci sarà la tradizionale Santa Messa della Notte di Natale in Parrocchia, al termine della quale saranno distribuiti cioccolata calda e vin brulé davanti al grande presepe di legno allestito alla base del molo vicino al grande gozzo illuminato a festa, dove si ripeterà la magia di una tradizione antica e molto amata dai laiguegliesi, un brindisi di Natale con la cioccolata calda fumante, biscotti, panettone e pandoro, momento conviviale allietato da un piccolo intrattenimento musicale coi canti della tradizione e qualche accenno di gospel. Un momento che “fa comunità” e dove ci si scambiano gli auguri in un’atmosfera serena e familiare.

Anche le attività culturali non si fermano durante le vacanze: Il 26 dicembre alle 14.30 ci sarà la visita guidata e la salita in cima al campanile della chiesta di San Matteo, Venerdì 27 dicembre alle 10 ci sarà la visita guidata al borgo mentre il 28 alle 14.40 ci sarà la possibilità di assistere alla visita guidata al Santuario della Madonna delle Penne in cima al promontorio di Capo Mele, con partenza delle navette da Piazza Preve (prenotazioni per tutte le visite al negozio Giocolandia oppure ai numeri 347-1323586 oppure 0182-690018) luoghi incantevoli dai quale si gode una splendida vista sul nostro golfo, sull’Isola Gallinara e da dove, nelle giornate terse invernali, è possibile vedere l’Isola d’Elba e la Corsica.

Anche il glamour avrà i suoi appuntamenti, con il famoso concorso di bellezza di Miss Inverno, per la prima volta a Laigueglia, che, posticipato dal 21 dicembre per condizioni meteo avverse, si terrà Sabato 27 in Piazza Cavour alle 16, ed il Capodanno in piazza con animazione e DJ, gratuito e aperto a tutti, la sera del 31 dicembre dalle 22.30 alle 2, che si terrà, come l’anno scorso, tra il bastione ed il grande albero di Natale luminoso di Piazza Mazzini.

“Il programma di quest’anno, pensato per soddisfare gli interessi di tutte le età, tutti i gusti e tutti gli interessi, dalla musica, alla letteratura, al teatro, al cinema, all’intrattenimento, alla scienza ed alla cultura, mettendo in vetrina i nostri tesori artistici e paesaggistici, vedrà protagonisti i bambini e i ragazzi, che avranno ogni giorno un intrattenimento diverso e avvincente, tra cinema pomeridiano, laboratori e spettacoli dal vivo gratuiti, acrobati, giocolieri, clown, mangiafuoco, tombolate per tutta la famiglia, la tradizionale cioccolata calda dal molo dopo la Messa di Mezzanotte a Natale e le grandi novità di quest’anno, la nota e collaudata kermesse di bellezza di Miss Inverno, che per la prima volta si terrà in piazza a Laigueglia e la filodiffusione musicale in tutto il centro storico che crea allegria e atmosfera, – commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni, che prosegue – Anche durante tutte le vacanze di Natale, a Laigueglia non c’è tempo per annoiarsi”.