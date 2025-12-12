Natale 2025, Osa e Pai: “Regalate una famiglia a un cane o a un gatto senza casa, cambierete il suo destino”

Savona. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ed il Partito Animalista Italiano (PAI) invitano tutti a vivere “un Natale diverso, autentico, di un Natale davvero buono” e rivolgono quindi un invito a tutte le persone che stanno pensando di accogliere un animale domestico nella propria vita.

Osa e Pai lo fanno riprendendo le parole dell’animalista storica Valeria B.B.: “A Natale non comprare un cane (o un gatto). Regala una famiglia a un cane (o un gatto) in un canile o di un rifugio”. Secondo gli animalisti “è un gesto semplice, ma ha il potere di cambiare un destino”.

Pai e Osa invitano “chi ama veramente gli animali a recarsi in un canile comunale, in una struttura convenzionata in un rifugio gestito da associazioni animaliste. entrate, guardate negli occhi i cani e i gatti che vi spettano da mesi o da anni; scegliete – se potete – non il cucciolo perfetto, ma il cane o il gatto adulto, anziano, quello che magari appare meno ‘bello’ agli occhi di molti’. Scegliete proprio lui. Non ve ne pentirete mai”.

“Il vero spirito del Natale non sta nei pacchetti sotto l’albero, ma in quel calore che nasce quando si dona una seconda possibilità a chi non ha più voce per chiedere aiuto. E un Natale così non si scorda più”.