Natale 2025, la Lega di Borghetto e della Val Varatella effettua donazione a favore di una pubblica assistenza

Borghetto Santo Spirito. Anche per il Natale 2025, la sezione Borghetto/Val Varatella della Lega Salvini Premier conferma la propria vocazione al sostegno concreto del territorio.

Seguendo una tradizione ormai consolidata di solidarietà, la sezione ha annunciato una donazione a favore di una pubblica assistenza che opera nei comuni di competenza: Borghetto Santo Spirito, Toirano, Balestrino e Ceriale.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività benefiche promosse negli anni passati, che hanno visto la Lega impegnata su diversi fronti: dalla fornitura di presidi medici come i saturimetri alla distribuzione di pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà, fino al sostegno a organizzazioni internazionali come Unicef.

Quest’anno la scelta è ricaduta sul mondo del soccorso e dell’emergenza, per sottolineare l’importanza vitale del lavoro svolto quotidianamente dai volontari locali.

Spiega il segretario Paolo Erre: “Con questo piccolo gesto vogliamo esprimere la nostra profonda stima e riconoscenza verso chi dedica il proprio tempo e le proprie energie al volontariato. Queste realtà sono il cuore pulsante delle nostre comunità e operano con un impegno che merita di essere sostenuto e valorizzato. Confidiamo che questo contributo possa essere un segnale tangibile di vicinanza a chi è sempre in prima linea per il bene del prossimo.”

In occasione della donazione, il segretario Paolo Erre e tutta la sezione colgono l’opportunità per rivolgere “i più sentiti auguri per serene feste a tutti gli iscritti e simpatizzanti della Lega Salvini Premier ed ai cittadini del comprensorio della Val Varatella”.