Natale 2025, i Marinai Savonesi hanno nuovamente il presepe tascabile

Savona. Quest’anno i Marinai Savonesi hanno nuovamente il presepe tascabile. La creazione e’ stata realizzata dall’artista Luciana Scarone, autentica “maestra” nell’arte presepiale.

E’ un grande motivo di orgoglio per noi Marinai poter esporre nuovamente una opera che riproduce la natività, un piccolo gesto di pace in questo periodo internazionale particolarmente critico.

Auspichiamo che l’imminente Natale porti il buonsenso tra le genti di tutto il mondo. L’opera è visitabile dentro alla Torre “Leon Pancaldo” la Torretta; non siamo in grado di garantire l’apertura continuativa con orari prestabiliti ma invitiamo i concittadini ad entrare quando vedono la porta aperta soprattutto di sabato e domenica mattina dalle 11 (circa) alle 12,30, ma anche in settimana secondo disponibilità dei “vecchi” Marinai.