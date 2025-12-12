Nasce la “WalkRivieraWalk Academy”, la nuova accademia del camminatore con l’obiettivo della Maratona di New York del 2027

Pietra Ligure. Si chiama “WalkRivieraWalk Academy” la nuova “accademia del camminatore” nata per iniziativa dell’Asd RunRivieraRun.

La nuova accademia nasce da lontano: nel 2010, infatti, per iniziativa di alcuni appassionati era nato un gruppo di walkers che partecipò (arrivando) in fondo alla Maratona di New York. Un’esperienza ripetuta nel 2015, anno di nascita dell’Asd RunRivieraRun, quando molti walkers arrivarono al traguardo (su 22 concorrenti complessivi che completarono l’impresa). Per il 2027 l’obiettivo è ancora una volta la New York City Marathon.

La “accademia del camminatore” nascerà a Loano e Pietra Ligure e vedrà la presenza di “professionisti del walking, coach qualificati che alleneranno giovani, meno giovani, chiunque desideri acquisire tutte le tecniche per camminare bene, con la giusta postura e la giusta tecnica. Ci saranno anche professionisti della nutrizione e del fitness a disposizione per farci stare bene, per aiutare la nostra persona a curare la propria alimentazione, per far diventare il proprio benessere il centro del proprio mondo. Motivatori che aiutino a creare gruppo, a socializzare, ad alzarsi dalla poltrona e trovare la via della propria serenità”.

New York sarà “il primo grande obiettivo finale della prima fase, ma ci saremo per tutti, socializzazione e benessere è il progetto che ci appartiene dal 2014. Ma non si dovrà, per forza, arrivare a New York: quella sarà una possibilità, ma la WalkRivieraWalk Academy seguirà tutti, nessuno escluso, per fare in gruppo un chilometro o farne 42,195 per una maratona”.

“Dal primo gennaio tutte le info sui social e sul sito che sta nascendo e durante la Chicchiricchi Run del 4 gennaio la distribuzione dei moduli di iscrizione all’Academy e tante news che daremo a chi sarà interessato. L’Academy farà parte di quella che abbiamo chiamato ‘La Casa degli Angels’, il settore walkers dell’Asd RunRivieraRun. Non vediamo l’ora di incontrarvi e di farvi conoscere le persone, i professionisti che, insieme a noi, vi seguiranno lungo tutto il cammino. Per info scrivete a info@runrivierarun.it e telefonate al 320.9081465″.