Morte di Brigitte Bardot, l’appello di Quaglieni (Centro Pannunzio) ad Alassio: “Il Comune la ricordi”

Alassio. “Alassio ricordi Brigitte Bardot”. È questo l’appello di Pier Franco Quaglieni, presidente del Centro Pannunzio, rivolto al Comune di Alassio all’indomani della scomparsa della storica attrice e icona di bellezza.

“Chi appartiene alla mia generazione, – ha spiegato Quaglieni. – non può non sentire una seduzione speciale, direi unica, per Brigitte Bardot, che Mario Soldati mi fece conoscere a Cannes in occasione di un festival. Si era ritirata presto dal cinema dedicandosi all’impegno generoso a favore degli animali, tema del tutto trascurato, che mostrava la sua sensibilità di donna”.

“E’ stata anche una francese esemplare che amò la Patrie, che seppe ricambiarla. Rappresentò la Marianna in un francobollo. La sua è stata una vita piena, che non si è limitata ad inseguire il successo. È stata davvero un simbolo di libertà di costumi e di pensiero, senza mai cedere alle ideologie così presenti nella cultura francese novecentesca, da Sartre a Simone de Bouvoir. È passata indenne ed ha saputo essere sempre se stessa: una donna che è diventata un’icona andando oltre il suo ruolo di attrice di grande successo”, ha aggiunto ancora.

Quindi, l’appello al Comune alassino: “Ad Alassio, Brigitte Bardot era particolarmente amata da Mario Berrino. La città degli innamorati, delle spiagge assolate in cui la febbre dell’estate fa apprezzare il piacere e la gioia di vivere, dovrebbe onorare Brigitte, simbolo della vita vissuta intensamente in libertà”, ha concluso Quaglieni.