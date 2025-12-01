Miss Inverno 2025 raddoppia con l’elezione di Miss Inverno Lady per concorrenti over 32

Laigueglia. Si avvicina l’appuntamento con l’annuale elezione di Miss Inverno che quest’anno si svolgerà domenica 21 dicembre dalle 16 alle 18 a Laigueglia ed eleggerà ben due reginette dell’inverno.

Per la prima volta nella storia del beauty contest creato da Luca Valentini nel 2016, infatti, oltre alla sfilata che eleggerà Miss Inverno 2025 si svolgerà anche quella dedicata alle concorrenti con età superiore ai 32 anni che incoronerà la prima Miss Inverno Lady.

Molti anche gli ospiti che prenderanno parte all’evento che si svolgerà in piazza Cavour e gode del patrocinio del Comune di Laigueglia, dai cantautori Garibaldi e Tony Pro, il primo eclettico artista dalla fama ormai consolidata in Liguria con il suo Balkan-Folk che presenterà anche il suo ultimo libro, e il secondo, noto a livello internazionale spesso protagonista nei club londinesi con i suoi ritmi reaggeton pronto ad infiammare la piazza con l’energia che da sempre lo caratterizza, a La Mema (alias Emma Pescio) cantautrice ligure in continua ascesa, recente protagonista del talent televisivo “Bellissima” condotto da Valerio Merola, e molti altri importanti eventi.

Un momento sarà dedicato anche al mistero, grazie alla presenza dell’ufologo, fondatore e presidente dell’associazione Aria Angelo Maggioni. Due le sfilate di moda, all’interno del beauty contest, durante le quali saranno proposti i capi delle collezioni dei negozi Jaipur e G.G.Abbigliamento di Laigueglia.

Mentre si rinnova anche quest’anno la collaborazione di Miss Inverno con l’Aeroclub Savona e della Riviera Ligure che offrirà alle due vincitrici un volo aereo nei cieli della Liguria.

Radio Jasper sarà per il secondo anno consecutivo media partner dell’evento condotto dall’influencer ligure Ilaria Salerno affiancata dal patron di Miss Inverno Luca Valentini. Fotografo ufficiale Mauro Caruso.