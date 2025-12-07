Minaccia il personale sanitario e danneggia il pronto soccorso del San Paolo: un 18enne arrestato dalla Polizia di Stato

Savona. Ieri mattina la Polizia di Stato è intervenuta presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove ha arrestato un 18enne con l’accusa di danneggiamento aggravato e minacce al personale sanitario.

Il giovane, per motivi ancora da approfondire, si è reso protagonista di episodi di minacce a tre medici e di danneggiamento di oggetti ed arredi.

Il primo intervento è stato realizzato dall’operatore in servizio al posto fisso della Polizia di Stato presso l’ospedale che, mentre chiamava in ausilio i suoi colleghi delle Volanti, ha impedito che il giovane, in forte stato di agitazione, potesse aggredire fisicamente il personale sanitario oggetto di minacce.

Arrivati i colleghi in supporto, i poliziotti sono riusciti a contenere il giovane che pochi istanti prima aveva sfogato la propria ira contro la porta di accesso del pronto soccorso, colpendola e danneggiando alcuni cartelli informativi e pannelli presenti nell’area, causando disagi al personale sanitario e agli utenti.

Gli agenti intervenuti hanno proceduto all’arresto del diciottenne, per i reati di minacce e danneggiamento aggravato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, lo hanno sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio “per direttissima”, che ha confermato la misura.