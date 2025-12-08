Millesimo, successo per il trofeo di judo intitolato a Tiziana Barbero

Millesimo. Domenica 30 novembre il palazzetto dello sport di Millesimo si è trasformato nel cuore pulsante del judo ligure grazie alla prima edizione del Trofeo Tiziana Barbero, una manifestazione dedicata ai giovani preagonisti dai 3 ai 10 anni ed organizzata dalla Yama Arashi Judo Savona.

Una giornata ricca di emozione, sport e ricordi, nata per rendere omaggio a Tiziana Barbero, ex presidente di giuria di Judo e figura amatissima nel mondo del judo savonese, nonché amica storica della società organizzatrice.

L’atmosfera del palazzetto è stata resa ancora più significativa dalla partecipazione del figlio di Tiziana Barbero, presente a bordo tatami per onorare la memoria della madre. Un momento toccante che ha unito sport, affetto e riconoscenza, ricordando quanto profonda fosse l’impronta che Tiziana aveva lasciato nella comunità del judo.

Un format innovativo mai visto in Liguria. La gara ha visto la partecipazione di alcune società liguri ed è stata caratterizzata da una formula sperimentale inedita per la regione. Oltre al tradizionale combattimento, il Trofeo ha proposto una serie di prove pensate per valorizzare ogni aspetto della crescita tecnica e personale dei piccoli judoka: combattimento in piedi (tachi-waza), combattimento a terra (ne-waza), una prova tecnica per la ricerca della precisione delle tecniche di base, il cosiddetto “gioco del cerchio” ispirato al sumo, infine un circuito motorio, che per i più piccoli è stato affrontato insieme a un amico o familiare. A queste prove fisiche si aggiungeva anche una prova di disegno, un tocco creativo che ha assegnato punti extra nella classifica finale.

Un mix studiato per unire apprendimento, divertimento e inclusione, trasformando la competizione in un’esperienza completa sul piano motorio, tecnico ed emozionale.

Il Trofeo nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso e un simbolo di quanto il judo sappia unire tradizione, innovazione e memoria. Se questa prima edizione è stata un assaggio, il futuro dell’evento promette solo di crescere.