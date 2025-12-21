Millesimo, sorriso da campione d’inverno per Macchia: “Come viviamo il costante picco? Con naturalezza”

Un 2025 straripante per il Millesimo di mister Fabio Macchia, anche oggi vittorioso e ufficialmente campione d’inverno del campionato di Eccellenza. I neopromossi giallorossi si stanno ritagliando un ruolo da protagonista in una corsa al primato molto combattuta e il 4-0 al Rivasamba è l’ennesima conferma di quanto al momento sia il Millesimo la squadra da battere.

Una prova praticamente perfetta contro gli uomini di Maisano: “Affrontavamo un avversario di grande valore come il Rivasamba. Siamo stati impeccabili sotto tutti i punti di vista: solidi in fase difensiva e molto efficaci davanti, dove abbiamo segnato quattro gol ma potevano essere anche di più. Questo testimonia la qualità della prestazione, perché creare così tante occasioni contro una squadra del genere non è affatto scontato. Sono orgoglioso dei ragazzi, di tutti, per come stanno credendo nel lavoro e per la personalità, il coraggio e i contenuti che mettono in campo”.

Tutto è andato secondo il solito dettame dei valbormidesi: “Rispettiamo tutti, ma non temiamo nessuno: vogliamo aggredire ogni partita e fare le nostre cose con e senza palla. Oggi è venuto tutto come avevamo preparato, dall’uscita dalla pressione alla gestione dei duelli. C’è grande soddisfazione, ma anche la consapevolezza che dobbiamo continuare così”.

Gli ultimi tre anni sono stati elettrizzanti per tutto l’ambiente millesimese. La scalata fino all’Eccellenza, categoria mai raggiunta nella propria storia, ha confermato anno dopo anno un costante picco a livello emozionale azzerando l’ordinario. Una sensazione che a Macchia piace parecchio: Viviamo questo costante picco con naturalezza. Essere campioni d’inverno è motivo d’orgoglio, ma non ci fermiamo: vogliamo alzare ancora l’asticella. Nello sport bisogna sempre cercare di superarsi, non sedersi mai su ciò che si è fatto. Sappiamo di stare vivendo qualcosa di speciale, forse difficilmente ripetibile, ma finché le cose vanno in questo modo è giusto coltivare questo entusiasmo. Il campionato è molto difficile, con squadre, allenatori e giocatori forti. Se vogliamo restare lassù dobbiamo essere sempre affamati, ambiziosi e mantenere questa mentalità”.

“Sul mercato ho piena fiducia nella società: se arriverà qualcuno che potrà aggiungere valore bene, altrimenti andremo avanti con questi ragazzi, perché ho totale fiducia in loro”, chiosa.