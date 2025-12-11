Millesimo, colpo in entrata: Matteo Piccardo è giallorosso

Millesimo. Colpo di mercato di spessore per il Millesimo: è ufficiale l’arrivo dell’esterno Matteo Piccardo, che raggiunge il fratello Samuele.
Il classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, completando tutta la trafila rossoblù fino a ottenere un contratto da professionista con i rossoblù. Successivamente ha maturato due importanti stagioni in Serie C con la Pergolettese.
Numerose presenze nelle nazionali giovanili, dalla selezione Under 16 fino alla Under 19, confermando le sue qualità tecniche e il potenziale che lo hanno accompagnato sin dai primi anni di carriera.
“La società rivolge un ringraziamento a Emanuel Del Favero per la buona riuscita dell’operazione. La famiglia giallorossa ha una nuova freccia!”, chiosa.