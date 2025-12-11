  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Mercato

Millesimo, colpo in entrata: Matteo Piccardo è giallorosso

L'esterno classe 2000 raggiunge il fratello Samuele unendosi alla squadra di mister Macchia. Per lui esperienza in Serie C con la Pergolettese

Generico dicembre 2025

Millesimo. Colpo di mercato di spessore per il Millesimo: è ufficiale l’arrivo dell’esterno Matteo Piccardo, che raggiunge il fratello Samuele.

Il classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, completando tutta la trafila rossoblù fino a ottenere un contratto da professionista con i rossoblù. Successivamente ha maturato due importanti stagioni in Serie C con la Pergolettese.

Numerose presenze nelle nazionali giovanili, dalla selezione Under 16 fino alla Under 19, confermando le sue qualità tecniche e il potenziale che lo hanno accompagnato sin dai primi anni di carriera.

“La società rivolge un ringraziamento a Emanuel Del Favero per la buona riuscita dell’operazione. La famiglia giallorossa ha una nuova freccia!”, chiosa.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.