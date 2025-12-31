Millesimo approva il bilancio di previsione 2026 con oltre due milioni di opere pubbliche

Millesimo. Oltre due milioni di investimenti per opere pubbliche nel bilancio di previsione 2026, approvato nella seduta del Consiglio comunale di ieri, 30 dicembre.

Il Sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, esprime grande soddisfazione, “un atto che conferma la solidità e la prospettiva di crescita del paese. Il bilancio, che raggiunge il valore complessivo di 10.875.113,03 euro, rappresenta un passo fondamentale verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, con un piano di investimenti ambizioso e la garanzia di una gestione oculata e sostenibile delle risorse”.

“Ringrazio l’assessore Pucciano e tutti gli uffici, con l’approvazione di questo bilancio, possiamo guardare al futuro con fiducia. Nonostante le difficoltà economiche e le sfide che abbiamo affrontato, siamo riusciti a definire un piano di investimenti che guarderà al miglioramento dei servizi, della sicurezza e dello sviluppo infrastrutturale del nostro Comune – dichiara il Sindaco – Il nostro impegno è quello di garantire un futuro solido e prospero per Millesimo, continuando a investire nei settori strategici senza gravare sui cittadini.”

E prosegue: “Investimenti previsti per oltre 2 milioni di euro, tra i più rilevanti, spiccano interventi significativi che auspichiamo possano essere oggetto di finanziamenti, tra cui: Rigenerazione urbana dei giardini comunali: abbiamo presentato alla Regione Liguria un progetto del valore di 275 mila euro per valorizzare uno degli spazi verdi più importanti del nostro borgo; messa in sicurezza della viabilità e della rete di drenaggio in via Piani della Madonna: abbiamo presentato alla Regione Liguria un progetto del valore di 335 mila euro per garantire maggiore sicurezza e funzionalità a una delle principali arterie comunali; progettazione del restauro conservativo del Ponte della Gaietta: 40.000 euro per la progettazione esecutiva di un intervento che salvaguarderà il nostro patrimonio storico; riqualificazione della sentieristica iscritta nel REL: abbiamo partecipato a un bando regionale con un progetto del valore 80 mila euro per migliorare l’accessibilità delle aree naturali; asfaltature urbane in via Abba, via Barrili, via Fiume, via Caduti per la Resistenza e Piazza Libertà: abbiamo partecipato a un bando ministeriale con un progetto del valore di 149.350 euro per rinnovare le strade ammalorate; messa in sicurezza idrogeologica di Viale IX Novembre: abbiamo partecipato a un bando ministeriale con un progetto del valore di 995 mila euro per prevenire rischi e garantire la sicurezza del territorio; sicurezza antincendio nell’edificio scolastico I.C. Luzzati: abbiamo partecipato a un bando PNRR ministeriale con un progetto da 200 mila euro per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici e ottenere il certificato prevenzione incendi”.

“Inoltre – continua Garofano – sono confermati i lavori per la costruzione dei nuovi loculi presso il cimitero del capoluogo, con l’inizio dei cantieri previsto per la primavera del 2026. E posso anticipare che nel mese di gennaio è previsto anche il ripristino della strada in via Marconi a seguito degli scavi per la fibra (SP51). Intendiamo inoltre partecipare a bandi, fonti di finanziamento e accordi con privati, in questo 2026 per cercare di ottenere i fondi per la sistemazione della viabilità secondaria di Loc. Parà e Strada del Deserto, per progettazioni per la messa in sicurezza del territorio e per la manutenzione degli impianti di viale Mameli e della piscina comunale”.

Il Vicesindaco Garra, responsabile delle tematiche sociali, ha lavorato con l’amministrazione per confermare lo stanziamento per il servizio di asilo nido, la misura di premialità per i nuovi nati (figli di residenti a Millesimo), e il sostegno alle famiglie più bisognose. Non sono stati dimenticati i servizi scuolabus e la manutenzione di spazi pubblici come la residenza servita Levratto.

Lo sport rimane una delle priorità principali dell’amministrazione. Sono previsti fondi per la gestione del Palazzetto dello Sport, degli impianti sportivi di Viale Mameli e i contributi per le associazioni sportive. “Desidero ringraziare l’Assessore Scarzella per la sua pazienza e disponibilità nella gestione di questo settore, che comporta non poche difficoltà”, ha aggiunto Garofano.

“Anche la promozione del territorio è al centro del bilancio, l’assessore La Placa ha confermato il calendario manifestazioni dove spicca ovviamente la Festa Nazionale del Tartufo, e sono confermati gli stanziamenti per il Museo di Villa Scarzella e per Parco regionale di Bric Tana, per cui sono stati ottenuti 15.000 euro di fondi regionali. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Siti Storici Grimaldi, il 31 gennaio 2026 si terrà la visita ufficiale del Principe Alberto II di Monaco, un evento che contribuirà a promuovere Millesimo a livello internazionale”, afferma.

Una delle principali attenzioni riguarda la politica fiscale: “Nonostante gli investimenti previsti, non sono previsti aumenti delle aliquote dei tributi comunali. IMU, addizionale comunale IRPEF e Canone Unico rimarranno invariati. Questo bilancio è costruito sulla solida base della giustizia sociale e del rispetto per tutti i contribuenti.” L’Ufficio Tributi sta portando avanti un’accurata lotta all’evasione fiscale, puntando su una logica di equità per garantire che tutti contribuiscano come previsto, riducendo l’evasione – conclude Garofano – Desidero sottolineare che, nonostante le difficoltà nel reperire risorse, l’amministrazione è riuscita a mettere a punto un bilancio in grado di rispondere alle esigenze della comunità, garantendo la qualità dei servizi senza gravare sulle tasche dei cittadini. Questo bilancio è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una visione condivisa. L’obiettivo è continuare a costruire Millesimo sempre più sicuro, più moderno, e più inclusivo”.