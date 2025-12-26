Liguria. La depressione che sta interessando la Liguria tenderà ad allontanarsi verso sud, favorendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra regione.
Tra la notte e la mattinata neve oltre i 450-500 metri sul versanti padani centro-occidentali, in attenuazione al sorgere del sole ad iniziare dalla Val d’Orba ed Erro. Sul resto della Liguria nubi sparse in via di attenuazione con il passare delle ore specie a levante, con addensamenti più intensi nelle aree interne. Nel pomeriggio progressivo miglioramento con cielo sereno sulle coste centro-orientali; ancora un po’ di nubi nei settori interni centro-occidentali, in attenuazione in serata.
Venti
Vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 80-90 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 90 km/h in mare tra il Savonese e l’Imperiese, tra il debole ed il moderato da NE a Levante. Lieve attenuazione del vento nel pomeriggio.
Mari
Stirati sotto costa, molto mossi al largo, agitati al largo delle coste Imperiesi.
Temperature
In calo le minime, in aumento le massime
Costa: min: +5°C/+9°C – max: +8°C/+14°C.
Interno: min: -3°C/+4°C – max: +6°C/+11°C.
Sabato 27 dicembre ancora vento forte da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in attenuazione in giornata.
Tempo buono su tutta la Liguria. Un po’ di nubi potrebbero interessare i versanti padani centro-occidentali al mattino, ma senza conseguenze.
Fonte: Limet Centro Meteo Ligure