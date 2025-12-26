  • News24
Meteo, torna il sole sulla Liguria dopo l’intensa fase perturbata previsioni

Le temperature vedranno un calo per le minime mentre le massime tenderanno ad aumentare

Liguria. La depressione che sta interessando la Liguria tenderà ad allontanarsi verso sud, favorendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra regione.

Tra la notte e la mattinata neve oltre i 450-500 metri sul versanti padani centro-occidentali, in attenuazione al sorgere del sole ad iniziare dalla Val d’Orba ed Erro. Sul resto della Liguria nubi sparse in via di attenuazione con il passare delle ore specie a levante, con addensamenti più intensi nelle aree interne. Nel pomeriggio progressivo miglioramento con cielo sereno sulle coste centro-orientali; ancora un po’ di nubi nei settori interni centro-occidentali, in attenuazione in serata.

Venti
Vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 80-90 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 90 km/h in mare tra il Savonese e l’Imperiese, tra il debole ed il moderato da NE a Levante. Lieve attenuazione del vento nel pomeriggio.
Mari
Stirati sotto costa, molto mossi al largo, agitati al largo delle coste Imperiesi.
Temperature
In calo le minime, in aumento le massime
Costa: min: +5°C/+9°C – max: +8°C/+14°C.
Interno: min: -3°C/+4°C – max: +6°C/+11°C.

Sabato 27 dicembre ancora vento forte da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in attenuazione in giornata.
Tempo buono su tutta la Liguria. Un po’ di nubi potrebbero interessare i versanti padani centro-occidentali al mattino, ma senza conseguenze.

Fonte: Limet Centro Meteo Ligure

