Liguria. La giornata di oggi, martedì 30 dicembre, sarà di transizione; infatti, l’anticiclone si indebolirà definitivamente e lascerà gradualmente spazio ad aria decisamente più fredda dai quadranti nord-orientali. Pertanto, sulla nostra Regione sono attese condizioni di variabilità atmosferica, accompagnate da un calo delle temperature nell’ultimo giorno dell’anno. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: in serata, venti forti dai quadranti settentrionali, specie sul settore centro-occidentale della costa.

Cielo e Fenomeni: di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso tra savonese, genovesato e spezzino; in tale contesto, non si escludono pioviggini durante gli addensamenti più consistenti. Sull’imperiese e sui versanti padani occidentali, invece, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un rapido diradamento della copertura nuvolosa, con ampie schiarite associate anche sul settore centro-orientale. Tuttavia, nel corso del pomeriggio è previsto un veloce incremento della nuvolosità sui versanti padani centro-occidentali; in serata, non sono escluse locali e deboli precipitazioni associate, anche nevose fino a fondovalle.

Venti: fino a metà giornata, deboli o moderati dai quadranti meridionali. Successivamente, si assisterà ad una rotazione della ventilazione, che, verso sera, tenderà a spirare da Nord, con rinforzi fino a forte sul settore centro-occidentale della costa. Mari: da poco mosso a mosso.

Temperature: minime del mattino in aumento, specie nelle zone interne, massime stabili o in lieve calo ovunque. Temperature in decisa diminuzione nel corso della serata. Costa: min: +6°C/+12°C – max: +12°C/+15°C; interno: min: -3°C/+6°C – max: +7°C/+11°C.

MERCOLEDì 31 DICEMBRE: di notte e al mattino, residua nuvolosità interesserà i versanti padani centro-occidentali, mentre il cielo si presenterà pressoché sereno sul resto della Regione. Dal pomeriggio, tempo che sarà ben soleggiato sull’intero territorio regionale, faranno eccezione temporanei annuvolamenti sparsi. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti nella prima parte del giorno tra savonese e genovesato. Mari: mosso, in calo a poco mosso entro sera. Temperature: in decisa diminuzione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

GIOVEDì 1 GENNAIO: nottetempo e al primo mattino è atteso un incremento della nuvolosità sul centro-levante regionale, mentre a ponente il cielo continuerà a presentarsi poco nuvoloso. Dalle ore centrali del giorno, delle precipitazioni potranno interessare genovesato e spezzino. In tale conteso, sull’Appennino orientale la quota neve, in una prima fase, potrà attestarsi intorno ai 600-800 metri, per poi risalire in serata. Temperature minime stabili o in lieve calo, massime stazionarie o in leggero aumento. [Seguire i prossimi aggiornamenti]