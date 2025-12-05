Liguria. Tra la notte e la mattinata residue deboli piogge sui versanti padani orientali; nubi sparse sul resto della regione senza precipitazioni e con schiarite più ampie su estremo ponente ed Alpi Liguri. Nel corso della giornata progressivo miglioramento da ovest verso est con le ultime nubi tra pomeriggio e sera sui settori orientali in successivo dissolvimento.
La debole perturbazione che ha interessato la Liguria si allontana verso levante. Sarà seguita da condizioni di variabilità con aumento delle temperature e precipitazioni praticamente assenti.
Venti: Moderati o forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente al mattino, deboli a levante. Vento in progressiva attenuazione tra pomeriggio e sera su tutta la regione.
Mari: Stirato sotto costa; mosso o molto mosso al largo, ma con moto ondoso in calo.
Temperature: Stazionarie le minime, massime in aumento
Costa: min: +7°C/+12°C – max: +13°C/+17°C.
Interno: min: +0°C/+8°C – max: +9°C/+13°C.