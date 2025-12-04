Meteo: sulla Liguria mattinata con deboli piogge e qualche nevicata in quota, migliora nel pomeriggio

Liguria. Una seconda ondulazione della saccatura di matrice atlantica che già sta interessando l’Italia settentrionale porterà nuove piogge sulla Liguria nei prossimi giorni.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 4 dicembre avremo al mattino diffuse deboli precipitazioni sui settori centro-occidentali, alternate a fasi più asciutte. Neve sulle Alpi Liguri oltre i 1000-1100 metri e in Val Bormida oltre 900-1000 metri, localmente a quote più basse. Dalle ore centrali graduale miglioramento delle condizioni in particolare a ponente e levante, ma sempre in condizioni di nuvolosità diffusa fino ala serata, residui deboli rovesci sul settore centrale.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, da est-nord/est a levante. Situazione pressoché invariata nel pomeriggio per quanto riguarda la direzione, intensità invece in calo. Mare stirati sotto costa; mossi o molto mossi al largo. Temperature minime stazionarie, massime in calo: sulla costa minime tra 6 e 13 gradi, massime tra 10 e 14 gradi; all’interno minime tra 0 e 8 gradi, massime tra 4 e 11 gradi.

Venerdì 5 dicembre miglioramento delle condizioni sui settori centro-occidentali, con schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Residua instabilità a Levante con locali rovesci sparsi nel corso del pomeriggio.

Venti moderati, a tratti tesi dai quadranti settentrionali nella parte centrale della giornata, con raffiche fino a 40-45 chilometri orari negli sbocchi vallivi. Da deboli a moderati sul resto della regione. Mare stirati sotto costa sul settore centro-occidentale, da poco mossi a mossi a levante. Temperature in aumento nei valori massimi.

Sabato 6 dicembre giornata pressoché stabile, con cieli prevalentemente velati o poco nuvolosi. Qualche nube in più nell’interno del savonese.

Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare poco mosso, mosso in serata. Temperature stazionarie.