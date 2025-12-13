Meteo, sulla Liguria fine settimana di cieli sereni e tempo stabile. Peggiora lunedì

Savona. Alta pressione e stabilità in Liguria fino a domenica 14 dicembre. Lunedì 15 probabile peggioramento nel pomeriggio stante l’avvicinamento di una perturbazione.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 13 dicembre avremo cielo sereno ovunque. Probabili brume o nubi basse sui versanti padani al mattino in dissolvimento con il passare delle ore.

Venti tesi da nord tra la notte e le prime ore del mattino sul settore centro-occidentale costiero e valichi corrispondenti, in calo fino a deboli nell’arco della giornata. Venti deboli variabili sul resto della regione. Mare stirato sotto costa, mosso al largo, ma con moto ondoso in attenuazione. Temperature pressochè stazionarie: sulla costa minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 13 e 17 gradi; all’interno minime tra 0 e 6 gradi, massime tra 8 e 13 gradi.

Domenica 14 dicembre soleggiato al mattino. Aumento della nuvolosità bassa lungo la costa centrale nel pomeriggio ed in serata senza fenomeni, situazione invariata altrove.

Venti deboli da nord al mattino, da sud (sempre deboli) nel pomeriggio. Mare calmo o quasi calmo. Temperature pressochè stazionarie.

Lunedì 15 dicembre probabili piogge tra il pomeriggio e la serata a ponente, in estensione al centro della regione; nuvoloso, ma asciutto a levante.