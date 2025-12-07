  • News24
Come sarà

Meteo, sulla Liguria due giornate di tempo stabile. Martedì nuvolosità in aumento previsioni

Le previsioni del Centro Limet

Generico dicembre 2025

Liguria. il rinforzo di un promontorio sui settori centro-occidentali del Mediterraneo garantirà una serie di giornate stabili; tuttavia, dalla seconda parte di lunedì, l’attivazione di umidi flussi meridionali nei bassi strati favoriranno un progressivo incremento della nuvolosità di stampo marittimo.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 7 dicembre per tutto il giorno, si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte, a tratti spesse e compatte, sull’intera Regione. In tale contesto, nottetempo e al primo mattino non si escludono riduzioni della visibilità, per la formazione di locali banchi di nebbia, sui versanti padani alle spalle del settore centrale; inoltre, nel corso della giornata sarà possibile qualche nube di stampo marittimo lungo la costa.

Venti deboli o, al più, moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali. Mare tra poco mosso e mosso a levante e al largo, in prevalenza poco mosso altrove. Temperature minime in lieve aumento, specie nelle zone interne, massime stazionarie o in leggera diminuzione: sulla costa minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 13 e 16 gradi; all’interno minime tra -1 e 6 gradi, massime tra 8 e 12 gradi.

Lunedì 8 dicembre gran parte della giornata sarà caratterizzata dal transito di velature. Dal tardo pomeriggio, si assisterà ad un progressivo incremento della nuvolosità di stampo marittimo, ad iniziare da genovesato e savonese.

Venti deboli a regime variabile. Mare in prevalenza poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Martedì 9 dicembre per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sul settore centro-orientale; in tale contesto, dalle ore pomeridiane saranno possibili piovaschi associati. Tempo asciutto con qualche schiarita a ponente.

Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in leggero calo.

