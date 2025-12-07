Liguria. il rinforzo di un promontorio sui settori centro-occidentali del Mediterraneo garantirà una serie di giornate stabili; tuttavia, dalla seconda parte di lunedì, l’attivazione di umidi flussi meridionali nei bassi strati favoriranno un progressivo incremento della nuvolosità di stampo marittimo.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 7 dicembre per tutto il giorno, si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte, a tratti spesse e compatte, sull’intera Regione. In tale contesto, nottetempo e al primo mattino non si escludono riduzioni della visibilità, per la formazione di locali banchi di nebbia, sui versanti padani alle spalle del settore centrale; inoltre, nel corso della giornata sarà possibile qualche nube di stampo marittimo lungo la costa.

Venti deboli o, al più, moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali. Mare tra poco mosso e mosso a levante e al largo, in prevalenza poco mosso altrove. Temperature minime in lieve aumento, specie nelle zone interne, massime stazionarie o in leggera diminuzione: sulla costa minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 13 e 16 gradi; all’interno minime tra -1 e 6 gradi, massime tra 8 e 12 gradi.

Lunedì 8 dicembre gran parte della giornata sarà caratterizzata dal transito di velature. Dal tardo pomeriggio, si assisterà ad un progressivo incremento della nuvolosità di stampo marittimo, ad iniziare da genovesato e savonese.

Venti deboli a regime variabile. Mare in prevalenza poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Martedì 9 dicembre per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sul settore centro-orientale; in tale contesto, dalle ore pomeridiane saranno possibili piovaschi associati. Tempo asciutto con qualche schiarita a ponente.

Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in leggero calo.