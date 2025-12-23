Liguria. La saccatura che staziona sul Golfo di Biscaglia porta condizioni di tempo instabile sul Mar Mediterraneo, con neve sulle Alpi sud-occidentali.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 23 dicembre prosegue il maltempo sulla Liguria: nella notte era atteso il picco precipitativo nell’interno di ponente, a carattere nevoso sopra gli 8-900 metri sulle Alpi Liguri e Bormida Occidentale, localmente più basso in concomitanza con le precipitazioni più intense. Possibile estensione delle nevicate nella parte orientale della Val Bormida, limitatamente alla zona compresa tra Ceva ed Altare: prestare attenzione se in viaggio in quelle zone. Neve anche sulle cime Avetane, sopra i 1200-1300 metri. Pioggia sul resto della regione almeno fino a metà giornata, con i massimi sempre sul centro-ponente. Nel corso del pomeriggio, generale calo dell’intensità delle precipitazioni, ma situazione comunque instabile che porterà rovesci diffusi alternati a fasi più asciutte.

Vento forte da nord-nord/ovest nel savonese e genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 70-80 chilometri orari agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 chilometri orari al largo delle coste savonesi ed imperiesi. Moderati da nord-nord/est a levante per tutto il corso della giornata. Mare stirati sotto costa, molto mossi al largo, agitati al largo delle coste imperiesi. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 7 e 13 gradi, massime tra 10 e 16 gradi; all’interno minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 4 e 11 gradi.

Mercoledì 24 dicembre l’ingresso di aria fredda dalla porta della Bora fa entrare in gioco anche l’Appennino Orientale: nevicate inizialmente sopra i 900-1000 metri sullo spartiacque al confine con l’Emilia-Romagna, in calo nel corso della giornata fino a 4-500m. Quota più alta sui versanti liguri. Ripresa delle precipitazioni anche sul settore centro-occidentale della regione, con neve sulle Alpi Liguri e fino alle medio-basse quote in Val Bormida.

Venti forti da nord/est in particolare sui rilievi esposti dell’Appennino di levante, con raffiche anche oltre 90-100 chilometri orari; ancora correnti settentrionali tese nel centro-ponente, con raffiche fino a 60-70 chilometri orari agli sbocchi vallivi. Mari stirati sotto costa, molto mossi al largo, agitati al largo delle coste imperiesi. Temperature in generale calo.

Giovedì 25 dicembre giornata di Natale perturbata: l’ingresso di aria fredda permette nevicate a quote più basse nel savonese interno; piogge diffuse sul centro ponente, rovesci alternati a fasi più asciutte a levante.

Vento moderato, a tratti forte dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa, da molto mosso ad agitato al largo. Temperature stazionarie o in lieve calo.