Liguria. Correnti da nord-est più fredde iniziano ad affluire sul Nord Italia mentre una depressione centrata sul Tirreno determina ancora una fase di maltempo sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 km/h nel pomeriggio nelle aree interne del Tigullio.

Cielo e Fenomeni: ancora tempo perturbato su tutta la regione con al mattino deboli precipitazioni sull’appennino orientale e sulle Alpi Liguri, a carattere nevoso sopra gli 8-900m sulle Alpi Liguri e Bormida Occidentale, sopra i 1000m in Val d’Aveto. Nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni nevosi su Alpi Liguri e Val Bormida, quota neve in calo in Val d’Aveto. Possibili deboli piovaschi sulla costa savonese.

Venti: vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 km/h nel pomeriggio nelle aree interne del Tigullio. Mari: stirati sotto costa, molto mossi al largo, agitati al largo delle coste Imperiesi.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. Costa: min: +7°C/+12°C – max: +8°C/+13°C; interno: min: +2°C/+7°C – max: +4°C/+9°C.

GIOVEDì 25 DICEMBRE: cielo nuvoloso o coperto su gran parte della regione con nevicate moderate su Alpi Liguri, Val Bormida e Vald’Aveto a quote più basse rispetto ai giorni precedenti (da valutare ancora con esattezza) [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: forti raffiche da NE con raffiche anche oltre 90-100 km/h. Mari: stirati sotto costa, molto mossi al largo, agitati al largo delle coste Imperiesi. Temperature: in generale calo.

VENERDì 26 DICEMBRE: graduali schiarite a partire da levante. Vento: forte dai quadranti settentrionali. Mare: stirato sotto costa, da molto mosso ad agitato al largo. Temperature: stazionarie [SEGUIRE I PROSSIMI BOLLETTINI]