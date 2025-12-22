Liguria. Una saccatura di matrice atlantica presente sul Golfo di Biscaglia tenta l’intrusione nel Mar Mediterraneo, portando con sé piogge abbondanti e neve copiosa anche a medie quote sull’arco alpino sud-occidentale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato, con raffiche localmente superiori ai 60-70 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 km/h al largo delle coste imperiesi.

Precipitazioni intense a carattere nevoso nell’entroterra di ponente, con possibili locali disagi.

Cielo e Fenomeni: netto peggioramento delle condizioni meteo a ponente: al mattino le precipitazioni, seppur diffuse nell’interno di ponente, saranno a carattere moderato, lasciando inoltre la costa con sparuti rovesci; alternanza tra piogge deboli e fasi più asciutte nel settore centrale, coperto a levante. Nel pomeriggio ed in serata, aumento delle precipitazioni a Ponente, con precipitazioni anche intense nell’interno, mentre il settore centrale sarà nuovamente ai margini.

Quota neve inizialmente oltre i 1000m sulle Alpi Liguri e Bormida occidentale; nel corso della serata graduale calo fino a 400-500m in Val Bormida, loc. in fondovalle in concomitanza con le precipitazioni più intense; nei versanti padani del Savonese, in particolare nella zona alle spalle di Altare, le abbondanti precipitazioni potranno far arrivare la neve fino al fondovalle: prestare quindi attenzione per chi viaggia verso il basso Cuneese, in particolare la zona di Ceva. Più ad est, quota neve attorno ai 700-800m tra le valli Erro e Stura, loc. più bassa.

Venti: vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato, con raffiche localmente superiori ai 60-70 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 km/h al largo delle coste imperiesi. Moderati da N-NE a Levante per tutto il corso della giornata

Mari: stirati sotto costa; Mossi al largo. Molto mossi o agitati al largo delle coste Imperiesi.

Temperature: in calo nei valori massimi. Minime in serata. Costa: min: +6°C/+14°C – max: +8°C/+15°C; interno: min: +0°C/+8°C – max: +4°C/+11°C.

MARTEDì 23 DICEMBRE: ancora una giornata fortemente perturbata, in particolare al mattino, con neve copiosa oltre gli 800-1000m sulle Alpi Liguri e i 7-800m in Val Bormida. Precipitazioni tra il debole ed il moderato altrove, con qualche fiocco possibile sulle vette Avetane. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: vento in rinforzo da N-NW nel Savonese e Genovesato, con raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h agli sbocchi vallivi. Moderato da N-NE a Levante. Mari: stirati sotto costa, tra molto mosso ed agitato al largo. Temperature: stazionarie.

MERCOLEDì 24 DICEMBRE: nuova giornata perturbata sui settori centro occidentali, grigia a levante. Neve sulle Alpi Liguri. Vento: teso dai quadranti settentrionali. Mare: stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature: stazionarie. [SEGUIRE I PROSSIMI BOLLETTINI]