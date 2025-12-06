  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Previsioni

Meteo, nel weekend cielo prevalentemente sereno su tutta la Liguria previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico dicembre 2025

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 6 dicembre, il cielo sarà sereno ovunque tra la notte e le prime ore del mattino. Da metà mattinata arrivo di velature da nord-ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Possibile qualche nube bassa sotto costa sul settore centro-orientale specie nelle ore centrali della giornata senza conseguenze.

Venti

Moderati da ovest al largo, deboli da sud-est sotto costa in attenuazione in serata.

Mari

Generalmente mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature

In calo le minime, massime in generale aumento. 

Costa: min: +6°C/+10°C – max: +14°C/+17°C.

Interno: min: -3°C/+3°C – max: +9°C/+13°C.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.