Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 6 dicembre, il cielo sarà sereno ovunque tra la notte e le prime ore del mattino. Da metà mattinata arrivo di velature da nord-ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Possibile qualche nube bassa sotto costa sul settore centro-orientale specie nelle ore centrali della giornata senza conseguenze.
Venti
Moderati da ovest al largo, deboli da sud-est sotto costa in attenuazione in serata.
Mari
Generalmente mosso per onda lunga da sud-ovest.
Temperature
In calo le minime, massime in generale aumento.
Costa: min: +6°C/+10°C – max: +14°C/+17°C.
Interno: min: -3°C/+3°C – max: +9°C/+13°C.
