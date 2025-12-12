  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bollettino

Meteo, l’alta pressione porta il bel tempo sulla Liguria: sole sulla costa almeno sino a sabato previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico dicembre 2025

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 12 dicembre, al mattino ancora nubi basse non serrate lungo le coste a levante di Portofino. Altrove cielo sereno a parte nubi locali. In giornata dissolvimento degli annuvolamenti a levante ed intensificazione della copertura nuvolosa bassa sui versanti padani centro-occidentali con sconfinamenti “a cappello” sui crinali marittimi corrispondenti in serata; cielo sereno sul resto della regione.

Venti

Da deboli a moderati da nord sul settore centro-occidentale, rinforzi fino a tesi in serata. A levante venti deboli orientali.

Mari

Stirato sotto costa, tendente a mosso al largo.

Temperature

In calo le minime; massime in calo sui versanti padani centro-occidentali ed a tratti sul settore centrale costiero, stazionarie altrove. 

Costa: min: +8°C/+12°C – max: +13°C/+17°C.

Interno: min: +0°C/+6°C – max: +8°C/+13°C.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.