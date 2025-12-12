Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 12 dicembre, al mattino ancora nubi basse non serrate lungo le coste a levante di Portofino. Altrove cielo sereno a parte nubi locali. In giornata dissolvimento degli annuvolamenti a levante ed intensificazione della copertura nuvolosa bassa sui versanti padani centro-occidentali con sconfinamenti “a cappello” sui crinali marittimi corrispondenti in serata; cielo sereno sul resto della regione.
Venti
Da deboli a moderati da nord sul settore centro-occidentale, rinforzi fino a tesi in serata. A levante venti deboli orientali.
Mari
Stirato sotto costa, tendente a mosso al largo.
Temperature
In calo le minime; massime in calo sui versanti padani centro-occidentali ed a tratti sul settore centrale costiero, stazionarie altrove.
Costa: min: +8°C/+12°C – max: +13°C/+17°C.
Interno: min: +0°C/+6°C – max: +8°C/+13°C.