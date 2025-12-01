Liguria. L’avvio del mese di dicembre sarà caratterizzato da nubi e qualche precipitazione, specie nella giornata di oggi dove, per via dell’arrivo di una perturbazione, saranno possibili piogge, anche a carattere di rovescio o temporale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: di notte e al mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale. In tale contesto, sono attesi rovesci, anche a carattere temporalesco, sul centro-levante, più asciutto con qualche schiarita a ponente; tuttavia, non si escludono dei piovaschi o breve rovesci, in particolar modo sull’imperiese.

Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma saranno possibili rovesci o temporali sul Golfo che, nel corso delle ore pomeridiane, potranno coinvolgere alcuni tratti costieri del settore centrale. Inoltre, qualche debole precipitazione potrà interessare anche i versanti padani occidentali, nevosa oltre i 1000-1200 metri sulle Alpi Liguri.

Venti: fino a metà pomeriggio, deboli o moderati dai quadranti orientali a levante, da Nord sul centro-ponente. In tale contesto, saranno possibili raffiche fino a tesi o forti tra genovesato e savonese. A seguire, la ventilazione si disporrà da settentrione sull’intera Regione, con intensità moderata, ma sono attesi ulteriori rinforzi tra Genova e Capo Mele.

Mari: mosso, fino a molto mosso sul Golfo. Temperature: minime in aumento sul levante, specie interno, stazionarie o in lieve calo altrove. Massime stabili a levante, in lieve calo sul resto della Regione. Costa: min: +6°C/+12°C – max: +11°C/+15°C; interno: min: -2°C/+6°C – max: +6°C/+10°C.

MARTEDì 2 DICEMBRE: nella prima parte di giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intera Regione, ma con bassa probabilità di precipitazioni significative associate. Dalle ore centrali del giorno, sono previste delle schiarite lungo la fascia costiera, situazione pressoché invariata nelle aree interne, eccezion fatta per delle aperture sulle Alpi Liguri. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi, o localmente forti nelle prime ore, sul settore costiero centro-occidentale. Mari: da mosso a poco mosso. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stabili.

MERCOLEDì 3 DICEMBRE: l’avvicinamento di una nuova perturbazione determina un graduale incremento della nuvolosità a partire da ponente; inoltre, verso sera saranno possibili dei piovaschi, sempre ad iniziare dall’imperiese.

Temperature stazionarie, ventilazione sostenuta da settentrione sul settore centro-occidentale. [Seguire i prossimi aggiornamenti]