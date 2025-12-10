Liguria. Correnti umide e miti nei bassi strati favoriscono lo sviluppo di nuvolosità bassa serrata sulla nostra regione, con possibili pioviggini o piogge intermittenti sui versanti marittimi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: deboli piovaschi andranno ad interessare il settore centrale nel corso della nottata e della prima mattinata , specie nei tratti di costa. Nuvolosità sparsa sul resto della regione con basse probabilità di pioggia. Nel corso del pomeriggio decentramento dei fenomeni a Ponente con pioviggini o deboli piogge tra Savonese Orientale e Golfo Paradiso. Qualche schiarita tra Bormida Occidentale e Alpi Liguri.

Venti: deboli da Sud-Est con rinforzi moderati sul Golfo di Genova. Mari: generalmente poco mossi.

Temperature: minime in aumento nelle aree dell’entroterra. Massime stazionarie. Costa: min: +8°C/+12°C – max: +12°C/+16°C; interno: min: +1°C/+10°C – max: +8°C/+14°C.

GIOVEDì 11 DICEMBRE: giornata nuovamente uggiosa con cieli coperti e deboli piovaschi intermittenti sul Centro-Levante; tempo più asciutto a Ponente con ampie schiarite sull’Imperiese, in estensione serale al Savonese Occidentale.

Venti: generalmente deboli dai quadranti meridionali su tutti i settori fino a sera. Rotazione ai quadranti settentrionali in tarda serata. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

VENERDì 12 DICEMBRE: nuvolosità in progressivo diradamento sul settore Occidentale. Cieli parzialmente o localmente molto nuvolosi sul Centro-Levante con schiarite più ampie sul Genovese costiero nella seconda parte di giornata.

Venti: deboli dai quadranti meridionali a Levante e dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Mari: quasi calmi o calmi. Temperature: stazionarie.