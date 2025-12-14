Meteo: domenica tra sole e nuvole e inizio di settimana all’insegna del maltempo

Liguria. A partire da oggi (domenica 14 dicembre), l’anticiclone lascerà gradualmente spazio a correnti più umide; pertanto, sulla Liguria è atteso un progressivo incremento della nuvolosità, preludio a un peggioramento (probabilmente) di stampo invernale nella giornata di martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nottetempo e al primo mattino, il cielo si presenterà sereno su buona parte della Regione, farà eccezione il settore centro-orientale costiero ove saranno possibili degli addensamenti. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un generale incremento della copertura nuvolosa, risulterà maggiormente deciso tra savonese e genovesato; infatti, su queste aree non si escludono locali pioviggini o brevi piovaschi associati verso sera.

Venti: di notte e al mattino, deboli da Nord. Dalle ore centrali della giornata, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, sempre con debole intensità. Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo. Costa: min: +6°C/+12°C – max: +13°C/+17°C; interno: min: -3°C/+6°C – max: +8°C/+13°C.

LUNEDì 15 DICEMBRE: nella prima parte di giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso tra savonese e genovesato occidentale, non si escludono anche dei piovaschi associati, sul resto della Regione tempo asciutto con schiarite. Nel corso del pomeriggio, è atteso un incremento della nuvolosità su tutto il territorio regionale, con delle piogge in serata a partire da ponente. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: da deboli a moderati da Est/Sud-Est a levante, dai quadranti settentrionali a ponente. In serata, ventilazione in ulteriore rinforzo sul settore centro-occidentale. Mari: da poco mosso a mosso, fino a molto mosso a ponente. Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

MARTEDì 16 DICEMBRE: netto peggioramento delle condizioni atmosferiche: durante l’intero arco della giornata sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sull’intera Regione, possibile discesa della quota neve fino a 400-600 metri in Val Bormida. Temperature: in diminuzione, venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. [Evoluzione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]