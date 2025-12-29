Liguria. La discesa di aria fredda sull’Est Europa spinge progressivamente i massimi pressori in Atlantico, creando un canale sul Nord Italia per l’afflusso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: vento forte da nord sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese Occidentale tra nottata e prima mattinata.
Cielo e Fenomeni: mattinata prevalentemente soleggiata su tutti i settori, ad eccezione dei versanti padani centro-occidentali nelle prime ore del mattino, ove saranno possibili foschie o locali banchi di nebbia. Nuvolosità bassa in aumento a partire dalla serata sui versanti marittimi del Centro-Ponente,senza fenomeni associati. Cieli poco nuvolosi altrove fino a fine periodo.
Venti: in mattinata moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente costiero. Rotazione pomeridiana ai quadranti meridionali su tutti i settori.
Mari: in mattinata, stirati sotto costa, mossi o molto mossi al largo; nel pomeriggio e in serata: Poco mossi o quasi calmi sotto costa e in scaduta fino a poco mossi al largo.
Temperature: in calo, con rientro in media, sia nei valori massimi che in quelli minimi. Costa: min: +5°C/+10°C – max: +10°C/+16°C; interno: min: -5°C/+4°C – max: +6°C/+12°C.
MARTEDì 30 DICEMBRE: nuvolosità serrata sul Centro-Levante con possibili fenomeni di pioviggine sullo Spezzino costiero in mattinata. Copertura nuvolosa in aumento nel pomeriggio sui versanti padani, mentre sull’estremo Ponente e sulle vette Alpine i cieli risulteranno al più poco nuvolosi fino a fine periodo [Seguire i prossimi aggiornamenti]
Venti: deboli dai quadranti meridionali tra mattino e pomeriggio. In rotazione e rinforzo serale dai quadranti settentrionali, specie sul settore Centro-Occidentale.
Mari: generalmente poco mossi in mattinata e primo pomeriggio. Stirati sotto costa e molto mossi al largo a partire dal tardo pomeriggio
Temperature: in leggero aumento nei valori minimi sulla Riviera di Levante e nei valori massimi sui versanti padani. Stazionarie altrove. Sensibile calo in serata in quota.
MERCOLEDì 31 DICEMBRE: ultimo giorno del 2025 che trascorrerà all’insegna della stabilità sulle coste del centro-Ponente e con nuvolosità più o meno serrata nel corso della giornata a Levante e sui versanti padani.
Venti: tesi dai quadranti settentrionali. Mari: in scaduta da Levante a Ponente. Temperature: in sensibile calo ovunque, sia nei valori massimi che in quelli minimi, assestandosi su valori tipicamente Invernali [Seguire i prossimi aggiornamenti]