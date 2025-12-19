Liguria. Aria umida dai quadranti meridionali converge sul Golfo con aria più fredda di provenienza settentrionale. Sulla Liguria si prevedono molti annuvolamenti e qualche precipitazione nei prossimi 3 giorni, in intensificazione nel pomeriggio-sera di domenica 21 dicembre. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e la prima mattinata qualche rovescio in risalita dal mare verso le coste del levante, indicativamente ad est di Portofino con maggiori accumuli piovosi in mare aperto. Sporadiche piogge anche sull’estremo Imperiese, per il resto nubi irregolari ma tempo asciutto. In giornata molte nubi ovunque con piogge concentrate soprattutto in mare aperto; locali estensioni verso la costa saranno possibili sull’Imperiese e sul Levante, per il resto tempo asciutto.

Venti: moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in parziale attenuazione in giornata, venti deboli orientali a levante. Mari: stirato sotto costa. Mosso al largo

Temperature: pressochè stazionarie o in lieve calo sotto costa sul settore centrale. Costa: min: +8°C/+12°C – max: +11°C/+16°C; interno: min: 0°C/+6°C – max: +6°C/+11°C.

SABATO 20 DICEMBRE: molte nubi ovunque, anche compatte sui versanti padani occidentali, dove saranno possibili sporadiche pioviggini. Tempo asciutto sul resto della regione.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali a Ponente e sul centro, deboli orientali a levante. Mari: poco mossi sotto costa; Mossi o localmente molto mossi al largo. Temperature: in lieve calo nei valori massimi, stazionarie le minime.

DOMENICA 20 DICEMBRE: tempo in peggioramento a ponente con le prime piogge tra pomeriggio e sera, parzialmente nuvoloso, ma asciutto, sul centro e il levante. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI].