Liguria. Il continuo afflusso di correnti umide Atlantiche sul Mediterraneo Centro-Occidentale determina condizioni di instabilità sulla nostra regione, con giornate caratterizzate da piogge anche moderate e altre più asciutte ma con cieli molto nuvolosi o coperti. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: sporadici rovesci andranno ad interessare il settore Centro-Occidentale tra nottata e prima mattinata, seppur con la tendenza ad un rapido esaurimento dopo l’alba. Cieli poco o parzialmente nuvolosi a Levante con ampie schiarite nel corso delle ore diurne. Nuvolosità serrata sui versanti padani del settore Centrale, mentre in costa il sole rimarrà offuscato da velature/nuvolosità medio-alta.

Piogge intermittenti in tarda serata a partire dall’Imperiese, in estensione notturna ai versanti marittimi del Savonese.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Deboli variabili in mattinata a Levante, in impostazione pomeridiana da Est/Nord-Est, specie sullo Spezzino Orientale. Mari: stirati sotto costa; Mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in calo nei valori minimi nelle aree dell’entroterra e sulle vallate esposte al travaso di Savonese e Genovese. Massime stazionarie o in lieve diminuzione, specie sui versanti padani e nel profondo entroterra. Costa: min: +5°C/+11°C – max: +8°C/+15°C; interno: min: -3°C/+5°C – max: +3°C/+10°C.

MERCOLEDì 3 DICEMBRE: la formazione di un minimo depressionario al largo delle coste del Golfo del Leone, causa la risalita di correnti umide sulla Costa Azzurra e sul Ponente Ligure. Ne scaturisce un peggioramento delle condizioni meteo con piogge deboli o moderate in costa e nevicate a quote di montagna o localmente di alta collina: 1100-1400 mt. sulle Alpi Marittime e 800-1000 mt. su Alpi Liguri e Val Bormida. Più asciutto sul Centro-Levante con deboli piogge possibili sul Genovesato in primissima mattinata e a partire dalla tarda serata. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: tesi dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente costiero con raffiche localmente superiori ai 50 Km/h al largo delle coste Imperiesi. Deboli variabili a Levante con locali rinforzi da Est/Nord-Est al largo delle coste Spezzine.

Mari: molto mossi o localmente agitati sui sui settori occidentali e al largo. Generalmente poco mossi o mossi sulle coste di Levante. Temperature: stazionarie.

GIOVEDì 4 DICEMBRE: piogge deboli o al più moderate andranno ad interessare tutto il territorio regionale, da Ponente a Levante, nel corso della giornata. Quota neve al di sopra dei 1000 mt. a Ponente e dei 1200-1300 mt. a Levante.

Temperature: stazionarie. Venti: sostenuti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale. Mari: stirati sotto costa e molto mossi al largo. [Evoluzione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]