Liguria. Aria umida dai quadranti meridionali anticipa un’intensa perturbazione che interesserà la Liguria nella giornata di lunedi 22 dicembre. Tra sabato e domenica molta nuvolosità accompagnata da qualche precipitazione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: raffiche di tramontana localmente forti tra il Genovese di Ponente ed il Savonese.
Cielo e Fenomeni: su tutta la regione avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso con timide schiarire al mattino sui settori più orientali. Non si escludono episodi di pioviggine o pioggia debole sui valichi occidentali al mattino, in attenuazione nel pomeriggio. Lungo la costa nuvolosità in prevalenza medio-alta; nubi basse invece sui versanti padani con sconfinamenti “a cappello” sui crinali.
Venti: moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in parziale attenuazione in giornata, venti deboli orientali a levante. Mari: stirato sotto costa. Mosso al largo.
Temperature: pressochè stazionarie. Costa: min: +9°C/+12°C – max: +11°C/+15°C; interno: min: 1°C/+6°C – max: +6°C/+10°C.
DOMENICA 21 DICEMBRE: su tutta la regione cielo molto nuvoloso. Possibili piogge deboli sul settore centro-occidentale dal pomeriggio, in intensificazione in serata. Tempo ancora asciutto a levante.
Venti: moderati dai quadranti settentrionali a Ponente e sul centro, deboli orientali a levante. Mari: poco mossi sotto costa; Mossi o localmente molto mossi al largo. Temperature: in lieve calo.
LUNEDì 22 DICEMBRE: piogge estese su tutta la regione, in modo particolare sul settore centro-occidentale. Nevicate oltre i 500-700 metri su Bormida, Erro ed Orba, oltre ovviamente alle Alpi Liguri. Venti forti settentrionali e temperature in calo. [SEGUIRE I PROSSIMI BOLLETTINI]