Liguria. La saccatura, responsabile del peggioramento appena vissuto sulla nostra regione, sprofonda verso le coste Nord-Africane, portando al graduale esaurimento delle precipitazioni e ad un leggero aumento termico. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche di tramontana localmente superiori ai 40-50 Km/h sugli sbocchi vallivi del Genovese Occidentale e Savonese centro-orientale in mattinata.

Cielo e Fenomeni: precipitazioni residue tra nottata e prima mattinata sui versanti padani e più diffusamente sul settore Centro-Orientale, in esaurimento entro pranzo. Ampie schiarite in avanzamento a Ponente con cieli poco nuvolosi a partire dalle ore pomeridiane. Nuvolosità sparsa a Levante fino a fine periodo, senza fenomeni di rilievo associati.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali sulle coste del Genovese Centro-Occidentale e del Savonese, in graduale calo pomeridiano. Deboli da Est/Sud-Est tra Tigullio e Spezzino.

Mari: stirati sotto costa a Ponente. Mossi o molto mossi a Levante. In generale scaduta tra pomeriggio e sera.

Temperature: in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Costa: min: +6°C/+12°C – max: +9°C/+15°C; interno: min: -3°C/+5°C – max: +4°C/+11°C.

GIOVEDì 18 DICEMBRE: cieli molto nuvolosi a Levante con nuvolosità medio-bassa serrata per l’intero periodo, specie sui versanti padani centro-occidentali. Schiarite sul Centro-Ponente con cieli poco nuvolosi verso il confine di stato. Tassi di umidità elevati oltrappennino. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli o al più moderati: dai quadranti settentrionali a Ponente e da quelli meridionali sul Centro-Levante costiero. Mari: poco mossi sotto costa; Mossi o localmente mossi al largo. Temperature: stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.

VENERDì 19 DICEMBRE: giornata analoga dal punto di vista meteorologico alla precedente. Schiarite sull’estremo Ponente con cieli parzialmente nuvolosi e nuvolosità serrata sul Centro-Levante per l’intero periodo, in assenza di precipitazioni.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento sulle due Riviere. Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente e dai quadranti meridionali a Levante. Mari: stirati o poco mossi sotto costa e molto mossi al largo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]