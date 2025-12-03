Meeting Arcobaleno, Luca Dodino si aggiudica la borsa di studio Michele Olmo

Celle Ligure. Ancora un impegno per gli organizzatori (Comune di Celle Ligure-Centro Atletica Celle Ligure e Scuola Media Risso) per la parte conclusiva degli eventi collaterali al Meeting Arcobaleno 2025.

Presso la Sala Consiliare del Comune cerimonia ufficiale di premiazione e consegna della borsa di studio intitolata a Michele Olmo destinata allo studente/atleta partecipante al Meeting Arcobaleno Scuola svoltosi nello scorso giugno in grado di abbinare il miglior risultato scolastico (esame di terza media) al miglior riscontro tecnico realizzato in pista.

Il dottor Paolo Olmo (figlio di Michele) ha premiato Luca Dodino, ginnasta nella vita di tutti i giorni ma anche ottimo atleta in grado di realizzare un’ottima prestazione tecnica nel salto in alto e in grado di conseguire buoni riscontri anche in ambito scolastico.

Hanno preso parte alla cerimonia anche il vicesindaco ed assessore allo Sport Francesco Sorrentino e l’insegnante di riferimento per le attività sportive della Scuola di Celle Ligure la prof.ssa Adriana Gallazzi.

In questa occasione sono stati premiati anche gli alunni/atleti che hanno conquistato il podio nel corso della gara scolastica mattutina che ha dato l’avvio alla stagione del cross 2025/2026.