Serie D, Vado. Mancuso: “Con Roselli insoddisfazione reciproca”. Poi svela: “Scelto Sesia come nuovo allenatore”

Vado Ligure. “Insoddisfazione reciproca”, questo il sunto delle motivazioni che hanno portato il Vado a separarsi da mister Giorgio Roselli.

Lo ha raccontato il direttore sportivo Paolo Mancuso nel suo punto, svelando poi l’importante novità: il nuovo allenatore sarà Marco Sesia, atteso il comunicato ufficiale a stretto giro.

La scelta dell’esonero di Roselli

Mancuso prima ha voluto ringraziare pubblicamente l’ormai ex tecnico rossoblù: “Non sta a noi dire che è un professionista: lo è davvero. È un allenatore che non devo certo commentare io, perché le categorie in cui ha lavorato sono categorie molto importanti, forse per molti di noi irraggiungibili”.

Poi ha svelato i motivi che hanno portato ad una separazione nonostante la squadra si trovi in testa alla classifica: “C’erano situazioni difficili da gestire tra noi dirigenti e all’interno della società. Nei confronti avuti non si riusciva a trovare un punto d’incontro: a volte c’era insoddisfazione da parte nostra, altre volte da parte sua. Diciamo che era un 50 e 50″.

Un esonero che, specifica Mancuso, non è legato alla partita pareggiata 0-0 contro la Cairese. La spiegazione del direttore sportivo è la seguente: “Il risultato di questi mesi in cui, secondo me, non si è mai riusciti a trovare quell’alchimia giusta tra noi società e il mister. Senza polemiche. A volte aveva fatto lui il primo passo, chiedendo di essere allontanato, e il presidente gli aveva risposto di no. Poi, alla lunga, siamo stati noi a soffrire un po’ la situazione: quando lui si sentiva forte, noi ci trovavamo in difficoltà. Sono stati quattro mesi in cui non vedevamo le cose in maniera diversa. L’esonero è arrivato dopo la partita, in un confronto a Cairo dove si è percepita l’insoddisfazione di entrambe le parti. Si è provato a capire se ci fosse un modo per ricucire, ma non è stato possibile“.

Il nuovo allenatore

Sarà Marco Sesia il mister che da domenica sarà sulla panchina rossoblù. “Ieri abbiamo avuto tre contatti con tre allenatori: un colloquio telefonico con Banchini, uno con Contini e l’ultimo con Sesia – rivela Mancuso . Abbiamo scelto Sesia come futuro allenatore del Vado. Ora mancano solo i dettagli e a breve arriverà la conferma ufficiale”.

Torinese classe 1970, ex calciatore professionista tra Serie A e Serie B, da allenatore esperienza ventennale con tante esperienze in Serie D, una parentesi in Lega Pro con l’Albinoleffe e la guida della Primavera del Torino per un bienno. Le sue ultime panchine sono state a Casale e lo scorso anno ad Asti.