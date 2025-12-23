  • News24
Mambrin e il fardello del suo Ceriale, contro il Savona termina 2-1: “Paghiamo ancora le palle inattive”

Il Savona resta a meno nove dalla capolista Albissole, mentre il Ceriale chiude il girone di andata in zona bassa ma con segnali di crescita importanti in ottica classifica

Vado. Il Savona supera 2 a 1 il Ceriale al Chittolina, ma la squadra di Marco Mambrin esce dal campo con più di un rimpianto. Gli Strisiconi trovano tre punti pesanti, mentre il Ceriale resta in partita fino all’ultimo e tiene testa agli avversari nei momenti più delicati.

Il tecnico analizza così la gara: “La partita è stata equilibrata. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte. Il rammarico non è non essere riusciti a pungere di più, perché davanti c’erano un buon portiere e un’ottima difesa, ma aver subito ancora gol su palla inattiva”.

Il Savona passa in vantaggio nella ripresa con Nelli. Il Ceriale risponde poco dopo dal dischetto con Renda e gioca in superiorità numerica, senza però riuscire a completare la rimonta. Il secondo gol dei padroni di casa arriva ancora su calcio piazzato: “È un fardello che ci portiamo dietro da tutto l’anno, anche se ci lavoriamo. Questo ha sporcato una partita che, secondo me, poteva finire in pareggio”.

Mambrin sottolinea la prestazione dei suoi in una giornata importante per la società: “Serviva una prova di carattere e i ragazzi l’hanno fatta. Siamo rimasti in gara, li abbiamo messi in difficoltà e siamo riusciti a limitarli nel giro palla”.

Il tecnico guarda avanti con fiducia: “La squadra è viva. La classifica non ci piace, ma c’è ancora tutto il girone di ritorno per ribaltare la situazione. Se avessimo fatto certe prestazioni anche prima, oggi saremmo in un’altra posizione. Ora dobbiamo continuare a lavorare, senza fermarci”.

Infine un passaggio sul Savona e sul nuovo allenatore Carlo Sarpero: “Ci aspettavamo questo tipo di partita. Due punte e trequartista sono il suo marchio di fabbrica. Gli faccio i migliori auguri, se lo lasceranno lavorare farà grandi cose”.

