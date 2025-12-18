Maltempo e nevicata, a Cosseria senza luce e riscaldamento per 12 ore. Il sindaco Molinaro: “Inaccettabile”

La recente allerta meteo e la nevicata che ha interessato il savonese e la Val Bormida ha provocato diversi blackout elettrici con conseguenti, e pesanti, disagi a cittadini e attività.

Tra le località più colpite Cosseria, dove si sono verificati dei guasti sulle linee Enel che hanno provocato blackout intermittenti nelle frazioni più popolose di Lidora e Marghero, dove l’energia eletttrica è mancata in quasi tutte le abitazioni; dopo le 14 in alcune abitazioni sempre di Lidora e Marghero la tensione della corrente era inferiore ai 220 W: questo ha provicato lo spegnimento dei riscaldamenti, delle stufe a pellet ed hanno compromesso i motori di alcune apparecchiature elettriche.

Le chiamate al numero verde ENEL e al sindaco Roberto Molinaro sono state numerose: “Purtroppo i guasti non sono stati individuati e solo alle 20 la direzione Enel ha finalmente deciso di installare quattro generatori per ridare corrente nelle due località. I tempi tecnici di trasporto e poi dei collegamenti dei gruppi elettrogeni alla rete hanno richiesto ulteriori cinque ore di attesa” racconta lo stesso sindaco.

“I cittadini erano disperati, una famiglia ha deciso di portare i propri figli colpiti dall’influenza dai Nonni a Carcare: alcune persone aanziane, ammalate ed allettate sono state al freddo intenso (giornata nevosa) per dodici ore. A Cosseria i blackout sono frequenti e i residenti sono esausti per questi continui e frequenti disservizi. É un continuo avvicendarsi di problemi e di interruzioni dei servizi primari: in alcune zone non si ricevono i canali TV, la copertura telefonica fissa e soprattutto quella mobile legata alla connsessione internet funziona ad intermittenza e anche la complessiva fornitura elettrica presenta criticità” aggiunge ancora il primo cittadino.

“Cosseria ha subito quattro giornate di interruzione, con sette ore di stop, per consentire di tagliare la vegetazione sotto la linea dell’alta tensione. L’ultima volta è stata eseguita a novembre, lasciando al freddo quasi metà degli abitanti e a nulla sono valse le mie richieste di dividere l’intervento in due giorni per avere un orario ridotto di sospensione dell’energia”.

“Il 16 dicembre l’apoteosi tre guasti a Lidora con pochissimi centimetri di neve. La decisione tardiva di installare i generatori e un call center che rispondeva a random alle richieste degli utenti (ad esempio ad alcuni l’operatore telefonico asseriva di non aver ancora ricevuto segnalazioni, mentre invece ne avremo inviate a decine)”.

E ancora: “Ritengo che i cosseriesi abbiano sopportato oltre il limte dell’umana comprensione. Mi attendo dalla dirigenza Enel un’iniziativa concreta nei confronti degli utenti vessati. Molti hanno dovuto affrontare spese per sostituire la scheda madre della caldaia, dei computer, e di altri componenti elettrici. 12 ore di assenza di energia ha compromesso i cibi contenuti nei frighi e nei freezer. Ci chiediamo la causa di questi guasti, perchè la quantità di precipitazione a Lidora è stata irrisoria; se è stata causata da alberi aduti sui cavi evidentemente il taglio praticato nelle giornate deidicate al verde non sono state sufficienti”.

“A Cosseria non abbiamo un doppione della linea che possa sostituire la linea guasta, nei comuni limitrofi la doppia linea è una realta. Queste domande non le porrò direttamente, ma tramite un legale al quale mi sono rivolto e al quale verrranno recapitare le istanze di chi è stato al freddo e di chi ha subito un danno economico. Non possiamo accettare che tutto questo svanisca come la neve, è una ferita aperta e va suturata con risposte concrete e razionali e con interventi risolutivi. I guasti possono fisiologicamente accadere ma in un periodo invernale dopo tre ore ci si attiva per sopperire al disservizio. Non accetteremo più interruzioni di sette ore senza avere un gruppo elettrogeno, anche se si tratta di sospensioni programmate per lavori” conclude il sindaco Molinaro.