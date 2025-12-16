Liguria. Resta difficile la situazione sul nodo autostradale ligure a causa del maltempo. Dopo una mattinata in cui il traffico è rimasto praticamente fermo sulla A10, tra Arenzano e Pra’, per la chiusura del Terminal Psa causa vento, anche nel tardo pomeriggio le code e i rallentamenti hanno assediato gli automobilisti.

Sulla A10, dove in mattinata si è verificato anche un tamponamento tra due tir tra Varazze e Arenzano, le code si concentrano tra il casello di Aeroporto e il bivio con la A7 in direzione Genova.

Sempre sulla A10, nel pomeriggio rallentamenti tra Feglino e Spotorno in direzione Savona, anche a causa dei lavori presenti sulla tratta. E non sono mancati disagi tra Borghetto e Pietra Ligure.

Sulla A26, invece, coda di 4 km tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per traffico congestionato, con lunghi tempi di percorrenza per gli autombilisti e i mezzi in transito.

Per quanto riguarda la A7, code in uscita a Bolzaneto e tra Bolzaneto e Busalla, sempre nel tratto con il cantiere. Criticità anche al casello di Genova Est per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria.

In mattinata, per la nevicata, criticità sulla A6 Savona-Torino, in entrambe le direzioni di marcia.