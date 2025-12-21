  • News24
Maltempo, allerta gialla per neve nel ponente ligure e nell’entroterra savonese

Dalle 13 alle 24 di domani, lunedì 22 dicembre

Liguria. Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sulle zone interne di A (Ponente) e su D (Versanti padani di ponente) dalle 13 alle 24 di domani, lunedì 22 dicembre.

Dalla serata odierna, sono attese precipitazioni diffuse legate al passaggio di una perturbazione, che interesserà la Liguria nel corso della settimana.

Arpal fa sapere che i fenomeni saranno più diffusi sul centro-ponente, deboli in mattinata, con intensificazione fino a localmente moderata dalle ore centrali, e cumulate significative in serata.

La quota neve è in calo sulle Alpi Marittime con nevicate moderate o localmente forti in serata. Nell’entroterra savonese sono attese nevicate deboli sulle zone sensibili, con presenza di neve bagnata e nevischio.

Sul centro e levante della regione i fenomeni saranno meno intensi con deboli piogge sparse dal pomeriggio.  I fenomeni proseguiranno nella notte tra lunedì e martedì, con attenuazione nella giornata di martedì, per proseguire con una settimana grigia e piovosa. La situazione sarà rivalutata domani sulla base dell’evoluzione.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

