“Magia di Natale” per chi ha più bisogno: sorrisi e doni ai bambini dell’ospedale San Paolo di Savona

Savona. Anche per quest’anno, in occasione delle imminenti festività natalizie, la Capitaneria di porto di Savona unitamente ai Servizi Tecnico – Nautici operanti nei porti di Savona e Vado Ligure, hanno voluto manifestare la propria vicinanza e solidarietà all’associazione il Porto dei Piccoli che, come negli passati, continua ad essere in prima fila per offrire un supporto concreto a chi ne ha bisogno cercando di consentire a quest’ultimi di celebrare con più serenità questo periodo natalizio.

Quest’anno è stata organizzata una raccolta fondi con cui i lavoratori delle società di battellaggio, ormeggio, rimorchio, pilotaggio unitamente ai militari della Capitaneria di porto di Savona, hanno potuto regalare, nella giornata odierna, golosi doni che hanno creato grandi sorrisi e momenti di forte gioia ed emozione ai bambini ricoverati presso il Reparto pediatrico dell’Ospedale San Paolo di Savona.

Nello specifico sono state donate, attraverso una delegazione della Guardia Costiera recatasi direttamente presso il nosocomio, delle palline dell’European Neuroblastoma Association “Magia di Natale” al cioccolato al latte e gianduia.

L’attività effettuata ha altresì dato l’opportunità, ai militari intervenuti, di rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario presente in Ospedale che, con diuturno impegno opera con professionalità ed efficienza a beneficio dei piccoli pazienti e dell’intera comunità Savonese.