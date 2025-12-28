Stella. A San Martino ritorna il fascino del presepe in questi freddi giorni d’inverno e di Natale che lo rendono ancora più suggestivo.

C’è la tradizione nell’ambientazione realizzata con passione da un gruppo di amici. Un risultato che regala emozione da una ventina d’anni. Si riuniscono per tempo e, ai primi di dicembre, è ultimato.

In questo borgo antico, Marino scolpisce la pietra, e realizza le piccole case. Angelo crea le statuine che, ogni anno, si arricchiscono nella sempre nuova ambientazione. Poi ci sono Pierpaolo, Guido e Romeo che si occupano dei giochi di luce, degli effetti, degli automatismi e di intagliare il legno.

Un gioiello nel cuore storico del paese, nei locali sotto la Sacrestia della chiesa. Lo si può visitare fino all’Epifania, dalle 17 alle 19, in settimana. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.