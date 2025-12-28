  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tradizione

Magia di Natale nel suggestivo presepe di Stella San Martino fotogallery

Lo realizza un gruppo di amici che, ogni anno, lo rinnova e arricchisce con passione

Stella. A San Martino ritorna il fascino del presepe in questi freddi giorni d’inverno e di Natale che lo rendono ancora più suggestivo.

C’è la tradizione nell’ambientazione realizzata con passione da un gruppo di amici. Un risultato che regala emozione da una ventina d’anni. Si riuniscono per tempo e, ai primi di dicembre, è ultimato.

In questo borgo antico, Marino scolpisce la pietra, e realizza le piccole case. Angelo crea le statuine che, ogni anno, si arricchiscono nella sempre nuova ambientazione. Poi ci sono Pierpaolo, Guido e Romeo che si occupano dei giochi di luce, degli effetti, degli automatismi e di intagliare il legno.

Un gioiello nel cuore storico del paese, nei locali sotto la Sacrestia della chiesa. Lo si può visitare fino all’Epifania, dalle 17 alle 19, in settimana. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

presepe stella
guarda tutte le foto
12
  • presepe stella
  • presepe stella
  • presepe stella
Presepe San Martino a Stella
Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.