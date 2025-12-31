Lutto ad Albenga: è morta Eugenia Galizia, presidente per un ventennio dell’associazione “Tra le Torri”

Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa improvvisa di Eugenia Galizia, venuta a mancare all’età di 85 anni.

È stata per anni un pilastro della Città delle Torri dove, per oltre un ventennio, ha anche ricoperto il ruolo di presidente della nota associazione “Tra Le Torri”. Era stata omaggiata anche con il celebre fazzoletto giallo dai “Fieui di Caruggi”.

Aveva lasciato l’incarico nel 2015, quando era stata omaggiata dall’allora sindaco Giorgio Cangiano di una targa ad hoc.

“Animata da spirito costruttivo e pragmatico. Una persona solare, che ha fatto tanto per Albenga”, il ricordo di chi ben la conosceva.

Il suo operato ha lasciato alla città importanti appuntamenti ormai divenuti tradizione (come il mercatino dell’antiquariato) e al centro storico rilevanti interventi di interesse culturale come i restauri de “La dama del mistero” di Palazzo Peloso Cepolla e dei due affreschi sulle facciate del condominio San Domenico raffiguranti Santa Margherita, San Guido e San Daniele, la rivalutazione della fontanella di piazza San Francesco con il posizionamento del gelsomino e la posa della statua di San Domenico.

I funerali sono stati celebrati ieri (30 dicembre), in forma riservata.